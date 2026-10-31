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Сянката на Путин разцепи Г-20 в САЩ: Разкол и бойкот на снимката с Лавров

31 октомври 2026, 13:50 часа 1062 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Сянката на Путин разцепи Г-20 в САЩ: Разкол и бойкот на снимката с Лавров

Опитът на американския президент Доналд Тръмп да интегрира отново агресора Русия в международната общност очаквано доведе до разкол на срещата на външните министри на Г-20 в Атланта. Домакинът САЩ изпрати покана на путинския външен министър Сергей Лавров, но "забрави" да покани Южна Африка, която е член на организацията. Коментар за това как протече първият ден от двудневното събитие направи The Guardian, подчертавайки, че срещата се оказа близо до бойкот заради планираната обща снимка с Лавров.

Близо една трета от участващите страни, включително Германия, Великобритания и Австралия, отказаха да позират заедно с руския външен министър. Това накара държавният секретар на САЩ Марко Рубио да отмени съвместната фотография.

Сергей Лавров се направи, че не разбира истинския мотив на участниците да откажат да се снимат с него, и се опита да прехвърли причината върху това, че за тях важно било как те изглеждат на тази "семейна снимка".

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Друг момент от срещата стана речта на австралийския външен министър Пени Уонг, който в присъствието на Лавров, осъди войната на Русия срещу Украйна като "брутална и неоправдана". Той също така специално отбеляза, че войната е засегнала международните пазари и е влошила световната продоволствена сигурност.

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Дипломатите, участващи в срещата, заявиха, че всичко това вероятно ще попречи на външните министри да изготвят съвместно комюнике в края на събитието.

Същевременно за пръв път на срещата присъстваше и Полша, която се стреми да получи членство в Г-20. Полският вицепремиер и външен министър Радослав Сикорски, който представляваше страната си като гост, заяви пред репортери по повод тези сблъсъци на срещата: "Водим войни, а на масата за преговори има страни в тези войни, така че е много трудно да се постигне общо разбирателство".

Украйна, която не е член на Г-20, но бе канена на предишни срещи, не е получила покана тази година от Вашингтон.

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Русия е против членството на Полша в Г-20. Съответно Лавров заяви, че присъствието на Сикорски в Атланта е "контрапродуктивно" и нарушава дипломатическите правила. Той добави, че поканата към Полша е била грешка, че присъствието на Сикорски на срещата не е допринесло с "нищо", както и че Варшава не може да бъде член на организацията, тъй като икономиката ѝ не е достатъчно голяма.

Отделно Лавров коментира, че уж нямало сближаване между САЩ и Русия, защото санкциите оставали в сила, САЩ продължавали да доставят оръжие на Украйна, платено от европейските партньори, а украинските удари дълбоко в Русия продължавали. "Реален напредък няма въпреки сделката за дизела. Що се отнася до възторжените възгласи на някои наши политолози и експерти, че сделката за дизела е пробила блокадата [от санкции] - трябва да стъпим на земята и да не се храним с илюзии."

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Г-20 Сергей Лавров
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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