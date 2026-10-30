Ръководството на Манчестър Юнайтед постави ултиматум на Майкъл Карик

Проблемите за Манчестър Юнайтед се трупат един след друг. Отборът започна кампанията по катастрофален начин, което му отреди 16-о място в класирането към този момент. Това постави сериозни въпросителни около бъдещето на Майкъл Карик. Той някак си успя да запази поста си, въпреки че досега през сезона е донесъл на Юнайтед само една победа във Висшата - срещу Ипсуич през август. Миналата седмица беше особено трудна за старши треньора, след като отборът претърпя разгром с 1:4 от Комо, а четири дни по-късно загуби с 0:3 от Борнемут на "Олд Трафорд".

Майкъл Карик има шанс да запази поста си

В началото на тази седмица Карик се срещна с ръководството на клуба, което реши да му даде шанс да остане на поста си за гостуването в събота на "Стамфорд Бридж" срещу Челси на 31 октомври. Нова информация от Бен Джейкъбс от "GiveMeSport" сочи, че на Карик ще бъде дадено още време, ако успее да постигне положителен резултат срещу Челси. В противен случай той по всяка вероятност ще бъде уволнен.

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Вече има опашка от евентуални наследници на Карик на "Олд Трафорд". Възхищението на Джейсън Уилкокс към бившия треньор на Нюкасъл - Еди Хау, който в момента е без работа, е добре известно. Бившият наставник на Тотнъм и Челси Антонио Конте продължава да се свързва с тази длъжност, докато треньорът на Астън Вила Унай Емери също се ползва с голямо уважение в клуба. Другите споменавани имена са тези на бившия германския селекционер Юлиан Нагелсман, Фабиан Хюрцелер и Сеск Фабрегас. Двамата испански специалисти обаче едва ли биха напуснали клубовете си в средата на сезона, за да поемат Юнайтед, който се намира в бедствено положение в момента.

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