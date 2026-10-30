Барселона е най-големият победител от скандала с Килиан Мбапе в Китай

Скандалът с Килиан Мбапе в Китай продължава. Както е известно, преди дни звездата на Реал Мадрид разбуни духовете, след като определи покойния Мао Дзедун за "диктатор". Това се случи по време на коментара му на една снимка, на която лицето му е наложено на това на бившия китайски лидер. Футболните фенове често се шегуват по този начин с Мбапе, показвайки влиянието му над съотборниците и треньора. Този път обаче шегата премина границата, като доведе до прекратяване на рекламни партньорства с две големи китайски компании, ограничения върху профилите на футболиста в местни социални мрежи и спиране на излъчването на мачове с негово участие от държавната телевизии.

Барселона оцелява в Китай: Реал плаща цената

Барселона се оказа най-големият победител от решението на Пекин за частично прекъсване на излъчванията, което позволи на каталунците да останат на екрана пред стотици милиони китайски фенове. "Mundo Deportivo" разкри подробностите около новото споразумение за излъчването на испанската лига в Китай. Според испанския вестник президентът на Ла Лига Хавиер Тебас е работил с китайския посланик в Испания, за да ограничи щетите и да предотврати пълно прекъсване на излъчването. Резултатът? Две противоречащи си решения от двете платформи, които притежават правата.

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"China Media Group" - собственик на официалния канал CCTV, зае най-твърдата позиция. Тя временно спря излъчването на всички мачове от испанската лига, като счете изявленията на Мбапе за "обидни към китайския народ и надхвърлящи границите на свободата на изразяване", и отхвърли извиненията, предложени от играча и Реал Мадрид. Междувременно "Migu" избра съвсем различен подход. Платформата, собственост на телекомуникационния гигант China Mobile и притежател на правата за Ла Лига до 2030 година, избра селективен подход, който играе точно в ръцете на Барселона. Компанията обяви, че ще продължи да излъчва цялото първенство, с изключение на мачовете, в които участва Реал Мадрид.

На практика това означава, че Барселона и останалите клубове от Ла Лига ще продължат да бъдат достъпни за китайските зрители чрез "Migu". Само мачовете на "кралете" няма да се излъчват - независимо дали са от първенството или от другите турнири, които платформата предава. По този начин Барселона излиза от скандала с Мбапе с най-малко щети от всички големи отбори. Каталунците запазват огромното си маркетингово присъствие и феновете си на азиатския пазар, докато големите им съперници изчезват от екраните, което дава на клуба неочаквано търговско и медийно предимство в самото сърце на кризата.

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