Европейски федерални щати вместо ЕС: Първата реформа е да има една армия

Европейските федералисти представиха на еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилюс план за постоянна "28-ма европейска армия", Европейски съвет за сигурност и идея поне 50% от инвестициите в отбрана на държавите-членки да са насочени към съвместни програми. Комитетът за действие за Съединените европейски щати връчи на Кубилюс програма с предложения по време на среща в Брюксел - това съобщи Съюза на европейските федералисти. Кубилюс приветства дискусията, но планът не е приет като политика на ЕС.

Срещата се проведе по покана на Кубилюс. На нея федералистите са представили документ, озаглавен "Европейска отбрана и Европейският съвет за сигурност: Програма с предложения на Комитета за действие за Съединените европейски щати за комисар Кубилюс". В програмата има над 20 предложения, подредени от мерки, които се вписват в действащите договори на ЕС, до такива, които биха се нуждаели от политически пробиви или реформа на договорите.

След срещата Кубилюс написа в профила си в "X": "Радвам се да се срещна с група видни европейци, посветени на европейската отбрана. Живеем в ключови времена и решенията на нашите предизвикателства ще определят как ще живеят следващите поколения европейци. Много необходима дискусия и идеи от покровителите на Съединените европейски щати".

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Един ЕС, една армия

В плана се предлага създаване на "28-ма европейска армия". В документа се предлага да се увеличи капацитетът за бързо разполагане на ЕС, който беше обявен за оперативен през 2025 година, с до 5000 войници за операции по управление на кризи извън ЕС. Той би нараснал до 50 000–60 000 войници, определени от Хелзинкската водеща цел през 1999 година. С течение на времето, според документа, тези сили трябва да се превърнат в ядрото на "28-ма европейска армия", описана като "истински европейска сила, постоянно поставена на разположение на ЕС, допълваща националните армии и отговаряща за териториалната отбрана".

Идеята не е нова. Меморандум на ЕК от март 2025 г. призовава за капацитет за бързо разполагане от 60 000 войници, който да се превърне в "28-ма европейска армия" наред с 27-те национални армии на страните-членки на ЕС.

Новата програма също така призовава за модернизиране на способността за военно планиране и провеждане на операции на ЕС в пълноценен военен щаб на ЕС, който в момента е ограничен до командването на една операция с размерите на бойна група от около 2500 войници. Това би направило Еврокорпуса, многонационален щаб, базиран в Страсбург, постоянен оперативен щаб на ЕС.

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Повече пари за съвместна отбрана

Първото предложение е държавите членки да насочат поне 50% от инвестициите в отбрана към съвместни европейски програми, използвайки съществуващите инструменти на ЕС като SAFE, EDIP и Европейския фонд за отбрана. Програмата казва, че това изисква излизане отвъд настоящата клауза за дерогация в Пакта за стабилност и растеж на ЕС, която трябва да се прилага само за съвместни проекти на ЕС, а не за национално превъоръжаване.

Според федералистите, липсата на сътрудничество струва на Европа около 25 милиарда евро годишно и се призовава за общи модели на оръжейни системи и съвместна поддръжка. В него се казва също, че Европа трябва съвместно да развива стратегически способности там, където зависи най-много от Съединените щати, включително сигурни сателитни комуникации като алтернатива на Starlink, въздушно наблюдение, зареждане с гориво във въздуха и тежък транспорт.

По отношение на финансирането документът предлага създаване на федерални облигации на ЕС, подкрепени от нови собствени ресурси, и казва, че дигитално евро може да се използва за създаване на отбранителна банка. В дългосрочен план се предлага финансиране на общата отбрана от обикновения бюджет на ЕС след реформа на Договора за ЕС.

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Различен механизъм за решения

Предлага се да бъде създаден Европейски съвет за сигурност, който да бъде политическият орган за участващите държави. Той ще разрешава използването на капацитета за бързо разполагане, ще дава стратегическо ръководство на командирите и ще координира разузнавателните оценки.

Федералистите смятат, че Европейският съвет е твърде голям и бавен и че Съветът на ЕС се нуждае от единодушие по въпросите на външната политика и политиката на сигурност. Затова Европейският съвет за сигурност следва да се формира на база засилено сътрудничество между поне 9 държави членки, като се премине към гласуване с квалифицирано мнозинство в рамките на тази група за решения, различни от тези с военни или отбранителни последици. Държави с традиции на неутралитет, включително Ирландия, Малта и Австрия, биха останали извън него, докато тези позиции им пречат да приемат ангажименти за колективна отбрана. Обединеното кралство, Норвегия и Украйна биха могли да бъдат асоциирани чрез отделно споразумение между участващите държави.

Дългосрочните предложения включват премахване на националното вето във външната политика (да няма случаи като Унгария по времето на Виктор Орбан за всички въпроси, касаещи помощ за Украйна срещу Путинова Русия) и политиката на сигурност, предоставяне на по-голям контрол на Европейския парламент и реформа на договорите към европейска федерация с обща отбрана. И още - ядрените оръжия на Франция да се превърнат в европейска рамка, в която желаещите да се възползват от френски "ядрен чадър" да допринасят за развитието и поддръжката на френските ядрени оръжия.

Какво тогава ще стане с НАТО? Визията е да има официално споразумение за координация между ЕС и НАТО, което да замени споразуменията "Берлин плюс". Европейската обща военна система може да бъде мобилизирана, ако НАТО не се задейства, например защото Съединените щати не искат.

Източник: Clash Report