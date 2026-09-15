Като с Роналдо през 2013 година: Реал Мадрид има план, с който Килиан Мбапе да спечели "Златната топка"

Ръководството на Реал Мадрид има специален план да помогне на Килиан Мбапе да спечели "Златната топка" тази година на фона на ожесточената конкуренция за престижната награда. Френската суперзвезда е един от водещите претенденти за най-високото индивидуално отличие във футбола, като другите фаворити са головата машина на Байерн Мюнхен Хари Кейн и сензацията на Барселона Ламин Ямал. През последните дни Мбапе е много активен в медийното пространство, като даде няколко интервюта, в които заяви, че той заслужава да спечели и никой не е имал по-добър сезон от него.

Реал Мадрид има специален план за Килиан Мбапе да спечели "Златната топка"

Става ясно, че в това е част от стратегията на Реал Мадрид. В испанската столица отчаяно искат звездата им да спечели най-голямата награда и планират да му осигурят значителна медийна изява и публична подкрепа през следващите седмици, за да подсилят шансовете му за трофея. Те дори оттеглиха бойкота си срещи France Football. Освен това "кралете" обмислят да съберат легенди на клуба, които да излагат многократно аргументите си защо той заслужава да спечели наградата. Реал приложи подобен подход през 2013 година, когато Алфредо Ди Стефано, Емилио Бутрагеньо, Карло Анчелоти, Икер Касияс и Серхио Рамос публично подкрепиха Кристиано Роналдо.

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В крайна сметка Роналдо спечели наградата, изпреварвайки дуото от Байерн Мюнхен - Франк Рибери и Арйен Робен, а според информациите от Мадрид се надяват, че подобна кампания ще помогне на Мбапе да изпревари Кейн и Ямал в надпреварата за трофея. Според най-новите коефициенти на букмейкърите Кейн е фаворит, а Мбапе заема трето място след Ямал. А думите на Мбапе, че никой не е имал по-добър сезон от него съвсем не са верни. Никой играч не отбеляза повече голове за своя клуб през сезон 2025/26 от Кейн, който вкара 61 гола, докато Байерн Мюнхен спечели титлата в Бундеслигата и Купата на Германия. Прибавяйки попаденията му за националния отбор, той има 73.

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