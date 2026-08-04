Край на сагата: Мохамед Салах избра турски клуб, с който да смени Ливърпул

Още преди началото на миналия сезон, Мохамед Салах обяви, че няма да продължи кариерата си в Ливърпул. Това беше и най-слабата му кампания на "Анфийлд". Очакванията бяха египетската суперзвезда да намери новия си клуб много бързо, тъй като, въпреки спада във формата му, той притежава голяма класа. Но тези очаквания не се оправдаха, тъй като той не успя да се разбере нито с клуб от Саудитска Арабия, нито с Бешикташ. Според журналиста Ягъз Сабунджуоглу, Мохамед Салах е договорил личните си условия с Трабзонспор и вече е подписал договор.

Мохамед Салах ще получава 17 милиона евро на година

Доста дълго време Мохамед Салах се свързваше с Бешикташ, където, според някои източници, щеше да получава 12 милиона евро на година. В крайна сметка трансферът му пропадна и сега египтянинът е подписал с носителя на Купата на Турция Трабзонспор. При "вишнено-сините" той ще получава по 17 милиона евро годишно. По- голямата част от възнаграждението на звездата ще бъде покрита от спонсорите на клуба. Очаква се Мохамед Салах да бъде представен като нов играч на Трабзонспор в най-скоро време.

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Трабзонспор ще играе плейоф за влизане в Лига Европа

Мохамед Салах имаше оферти както от други турски отбори, така и от Саудитска Арабия и от САЩ. Но египтянинът явно предпочита да остане в Европа и да се състезава на най-високо ниво. Със спечелването на Купата на Турция Трабзонспор си осигури участие в плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа, където ще срещне победителя от двойката Ференцварош - Гурник Забже.

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