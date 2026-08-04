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Страхотен жест: Лионел Меси дари 80 000 евро за пострадалите от пожарите в Мадрид

04 август 2026, 17:00 часа 628 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Страхотен жест: Лионел Меси дари 80 000 евро за пострадалите от пожарите в Мадрид

Президентът на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо съобщи в социалните мрежи, че футболната суперзвезда Лионел Меси е дарил 80 000 евро в помощ на пострадалите от опустошителните пожари, които засегнаха района на Мадрид през последните седмици.

Жестът на аржентинеца идва в момент, в който испанските власти продължават да се справят с последиците от едни от най-опустошителните горски пожари в района на столицата през последните години, изпепелили десетки хиляди хектари земя и принудили хиляди жители да напуснат домовете си.

Опасността не е преминала

В края на юли властите обявиха извънредно положение заради пожарите край Мадрид, но сега обстановката постепенно се подобрява. Най-големият пожар, който опустоши районите западно от испанската столица, вече е локализиран, а нивото на тревога е понижено. Властите обаче предупреждават, че опасността не е преминала заради продължаващите горещини, сушата и силните ветрове.

Жителите на някои от най-засегнатите населени места, включително около Навас дел Рей, започнаха да се завръщат по домовете си. Мнозина обаче откриват сериозни щети – изгорели къщи, автомобили и унищожена растителност.

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Пожари Лионел Меси Мадрид
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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