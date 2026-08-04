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Марко Рубио заговори за напредък в разговорите за Ормузкия проток

04 август 2026, 19:05 часа 476 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Марко Рубио заговори за напредък в разговорите за Ормузкия проток

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че е постигнат напредък в разговорите с Иран и Оман за това през Ормузкия проток да могат да преминават повече кораби, но окончателно споразумение все още няма, пише Ройтерс.

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„Постигнат е напредък в тези преговори, но все още няма окончателно решение. Надяваме се това да се случи съвсем скоро“, заяви Рубио пред репортери в Държавния департамент.

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Вчера говорителят на външното министерство на Иран Есмаил Багаи заяви, че тези преговори са съсредоточени върху замяната на отделния северен и южен маршрут с един междинен коридор, който да отчита интересите и опасенията за сигурността и на двете крайбрежни държави.

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По-рано министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че днес или утре ще бъде постигнато споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток. “Водим разговори с иранците и смятам, че има шанс да имаме сделка днес или утре за отварянето на протока и за придвижване към по-нормална позиция в този конфликт”, заяви Бесънт в интервю за Си Ен Би Си.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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