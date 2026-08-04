В отчаян опит да го задържи: Реал Мадрид дава 22 млн. евро годишно на Винисиус, но той иска повече!

Ръководството на Реал Мадрид е предложило нов договор на бразилския нападател Винисиус Жуниор. Контрактът е на стойност 22 милиона евро годишно. Това съобщи „ESPN“. 26-годишният футболист обаче иска повече пари – говори се за около 30 милиона евро годишно.

Бразилецът има договор с „кралете“ до лятото на 2027 година

Real Madrid heeft een uiterste poging gedaan om Vinícius Júnior binnenboord te houden 📝💰https://t.co/gx7Dt9I2iX — ESPN NL (@ESPNnl) August 4, 2026

Винисиус настоява за по-голяма заплата, тъй като вярва, че това ще бъде последният му голям контракт. Затова и е уверен, че заслужава по-голямо месечно възнаграждение, което да съответства на приноса му за успехите на клуба. Както е известно, бразилецът е в Реал Мадрид от лятото на 2018 г. Настоящият му договор с мадридския клуб е до лятото на 2027 г.

Порталът „Transfermarkt“ оценява стойността на Винисиус на 140 милиона евро. През сезон 2025/26 той е записал 53 участия във всички състезания, отбелязвайки 22 гола и давайки 14 асистенции. На Световното първенство през 2026 г. той вкара чети попадения и е направи 1 асистенция в 5 срещи.

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