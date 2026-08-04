Задоволяващ ли е Христо Янев за целите на ЦСКА?

"Това, което прави Янев е удовлетворяващо за целите на ЦСКА". Това заяви спортният журналист Стефан Йорданов в най-новия епизод на "Точно попадение". Въпреки че соред него "червените" се нуждаят от по-класен треньор, той е на мнение, че Янев се справя задоволяващо до този момент. Неговият колега Янко Станчев, който подкрепя Христо Янев, мисли, че именно той е правилният човек за "армейците".

"ЦСКА трябва да има по-качествен треньор"

"За мен е малко необясним този натиск върху Христо Янев. Аз всъщност съм един от неговите критици. Доста пъти съм споделял мнението, че ЦСКА трябва да има по-качествен треньор за амбициите, които има. Визирам треньор от чужбина от типа на Хулио Веласкес, по сходен модел. Но на практика това, което прави Янев, според мен е напълно удовлетворяващо за момента за целите на ЦСКА. И в Европа, пък и в първенството. Имат 7 точки, те са загубили само срещу Славия 2 точки.

Да, играта може да не убеждава напълно, но пък на мен ми идва малко вповече този натиск върху Христо Янев", каза Стефан Йораднов. След това той попита и Янко Станчев за неговото мнение.

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"ЦСКА трябва да има такъв човек начело"

Ето какво мисли Янко по въпроса: "Аз съм твоят антипод. Аз не съм критик на Янев, аз много го харесвам. Изключително симпатичен треньор. ЦСКА, за мен, трябва да има такъв човек начело. Да, не е супер завършен специалист, да кажем, като един Веласкес, който също има много да учи, но... Разбирам какви са сравнеията там. Да, Христо Янев пое един ЦСКА миналата година, който беше в зоната на изпадащите. Успя да спечели Купата на България. Успя да ги вкара в четворката. И сега е напът да направи сериозен европейки пробив. За мен трябва да му се даде още малко време. Да кажем, до края на сезона. Да опита да изчисти играта на "червените".

И, ако пък успее да влезе в основната фаза на някой от европейските клубни турнири, това ще е само един голям бонус". Повече по темата можете да видите в най-новия епизод на "Точно попадение" в YpuTube:

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