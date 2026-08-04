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Задоволяващ ли е Христо Янев за целите на ЦСКА?

04 август 2026, 17:12 часа 469 прочитания 0 коментара

"Това, което прави Янев е удовлетворяващо за целите на ЦСКА". Това заяви спортният журналист Стефан Йорданов в най-новия епизод на "Точно попадение". Въпреки че соред него "червените" се нуждаят от по-класен треньор, той е на мнение, че Янев се справя задоволяващо до този момент. Неговият колега Янко Станчев, който подкрепя Христо Янев, мисли, че именно той е правилният човек за "армейците".

"ЦСКА трябва да има по-качествен треньор"

"За мен е малко необясним този натиск върху Христо Янев. Аз всъщност съм един от неговите критици. Доста пъти съм споделял мнението, че ЦСКА трябва да има по-качествен треньор за амбициите, които има. Визирам треньор от чужбина от типа на Хулио Веласкес, по сходен модел. Но на практика това, което прави Янев, според мен е напълно удовлетворяващо за момента за целите на ЦСКА. И в Европа, пък и в първенството. Имат 7 точки, те са загубили само срещу Славия 2 точки.

Да, играта може да не убеждава напълно, но пък на мен ми идва малко вповече този натиск върху Христо Янев", каза Стефан Йораднов. След това той попита и Янко Станчев за неговото мнение.

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Христо Янев

"ЦСКА трябва да има такъв човек начело"

Ето какво мисли Янко по въпроса: "Аз съм твоят антипод. Аз не съм критик на Янев, аз много го харесвам. Изключително симпатичен треньор. ЦСКА, за мен, трябва да има такъв човек начело. Да, не е супер завършен специалист, да кажем, като един Веласкес, който също има много да учи, но... Разбирам какви са сравнеията там. Да, Христо Янев пое един ЦСКА миналата година, който беше в зоната на изпадащите. Успя да спечели Купата на България. Успя да ги вкара в четворката. И сега е напът да направи сериозен европейки пробив. За мен трябва да му се даде още малко време. Да кажем, до края на сезона. Да опита да изчисти играта на "червените".

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И, ако пък успее да влезе в основната фаза на някой от европейските клубни турнири, това ще е само един голям бонус". Повече по темата можете да видите в най-новия епизод на "Точно попадение" в YpuTube:

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ЦСКА Христо Янев
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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