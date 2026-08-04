Заради блокадата на пристанища: Украйна рискува да загуби до 3 милиарда долара

Блокадата на черноморските пристанища заплашва износа на приблизително половината от прогнозирания общ обем зърно и маслодайни култури тази година. Преките загуби само за селскостопанския сектор на Украйна биха могли да възлязат между 1,5 и 3 милиарда долара, заяви министърът на земеделието Тарас Висоцки в интервю за Ройтерс. „Значително количество продукция, а именно малко над 30 милиона тона, няма да бъде изнесено на международните пазари, освен ако проблемът не бъде решен“, казва Висоцки.

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Според Министерството на инфраструктурата на Украйна, през юли са регистрирани 35 атаки на руски окупатори срещу кораби в пристанища и 22 срещу кораби в морето, както и 67 удара по пристанищни съоръжения. За сравнение, през цялата 2025 г. са регистрирани само 14 атаки срещу кораби.

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В резултат на това корабособствениците преустановиха посещенията в пристанищата в Голяма Одеса и нито един кораб не е акостирал там в продължение на почти две седмици. Междувременно летният сезон на реколтата в Украйна навлиза в разгара си. Цените на маслодайните семена и зърнените култури вече са паднали средно с 30%, казва Висоцки. „Ситуацията е изключително трудна. В някои отношения е дори по-трудна, отколкото беше през март-април 2022 г.“, съобщава Висоцки.

Алтернативни маршрути за износ

За Украйна основните алтернативни маршрути са транзитът по Дунав, железопътният и автомобилният товарен транспорт. Железопътният транспорт е основният вариант. Дунав е засегнат от суша, а нивото на водата в реката е на исторически ниски нива. Това няма да играе съществена роля до октомври.

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Освен това ще е нужно поне до края на лятото, за да достигнат алтернативните маршрути горе-долу стабилно оперативно ниво. Дори тогава обаче те ще могат да обработват само 50% до 55% от месечния капацитет на черноморските пристанища, който е приблизително 6 милиона тона. Използването на алтернативни маршрути ще доведе и до допълнителни разходи за производителите между 45 и 50 долара на тон при текущите цени.

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Според Висоцки, ако блокадата продължи, цените на храните в световен мащаб биха могли да се повишат рязко. Дори ако корабите възобновят пристигането си утре, каза министърът, ще е необходим поне месец, за да се върне износът до предишните си нива.

Спирането на морския износ от Украйна е важна новина.

Леонид Козаченко, президент на Украинската аграрна конфедерация, предупреждава, че в най-лошия случай фермерите ще понесат значителни загуби , като реколтата ще изгние по нивите и в силосите, а качеството на добитото зърно ще се влоши рязко. Според изчисленията на премиера Сергий Корецки, недостигът на украински селскостопански продукти ще предизвика инфлационен натиск върху световната икономика в размер на 60 до 150 милиарда долара годишно.