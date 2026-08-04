Отваряне на Ормузкия проток: Изведнъж Европа се оказа много важна

Иран тайно обмисля дали да позволи на европейски военноморски сили да разминират Ормузкия проток, което сигнализира за потенциален пробив в дипломатическите усилия за нормализиране на глобалното корабоплаване през стратегическия проход. Дипломати, запознати с поверителни разговори, казват, че иранските власти са смекчили позицията си, въпреки че месеци наред има иранска обществена съпротива срещу чуждестранното военно присъствие във водния път, според Bloomberg.

През юни заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади заяви в социалната мрежа "X", че "разминирането се извършва единствено от Иран и никоя друга държава", след като френският президент Еманюел Макрон предложи европейска помощ. Потенциалният обрат идва, след като посредникът Катар и министърът на финансите на САЩ Скот Бесент посочиха, че споразумение относно водния път изглежда ще бъде постигнато.

Всяка европейска операция по разминиране зависи от това дали Иран предоставя официални гаранции за сигурност на чуждестранни военноморски кораби и поддържа трайно прекратяване на огъня. Планът изисква и разрешение от Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Все още в рамките на режима в Иран има вътрешни противоречия, като различни фракции на корпуса са на различно мнение по темата с Ормузкия проток. Междувременно министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет оказа натиск върху Великобритания и Франция да бъдат домакини на конференция за морска сигурност, въпреки че европейските представители отложиха инициативата, докато се установи трайно прекратяване на огъня.

Дългосрочното управление на коридора остава сериозен проблем. Техеран настоява за оперативен контрол и правото да събира транзитни такси, позиция, на която Вашингтон категорично се противопоставя. Но преговорите между Иран и Оман са фокусирани върху установяването на нов основен канал за корабоплаване, въпреки че се смята, че предложеният маршрут съдържа военноморски мини.

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САЩ натискат с всички сили

Американският държавен секретар Марко Рубио увери, че Ормузкият проток бил отворен и кораби минават през него - не каза обаче колко и не направи сравнение със ситуацията преди Доналд Тръмп да подпали войната с Иран на 28 февруари, 2026 година:

Marco Rubio on Iran:



There are ships moving through the Straits. There is oil moving right now through the Straits.



The Straits are open. pic.twitter.com/wWaB2z9VLP — Clash Report (@clashreport) August 4, 2026

И още - Рубио твърди, че преговорите между Иран и Оман бележат прогрес, но още няма финално споразумение и САЩ се надяват скоро такова да има:

Marco Rubio on Iran:



There has been progress in talks to reopen the Strait of Hormuz, but no final agreement has been reached yet.



We are hopeful that an agreement will be finalized very shortly. pic.twitter.com/LUtM46LbPy — Clash Report (@clashreport) August 4, 2026

Важен щрих в картината - индийски кораб потъна, след като лодка, натоварена с експлозиви, го атакува в Червено море край западния бряг на Йемен. Турският информационен проект Clash Report съобщава, че корабът "Файзе Нуре Олия" е плавал на около 13 морски мили южно от Ал Худейда, когато е бил ударен и е потънал. Местните власти съобщиха, че всички 14 членове на екипажа – 13 индийци и един йеменец – са били спасени от йеменския флот и брегова охрана без наранявания.

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