Всяка десета руска компания планира съкращения

Нарастващите икономически проблеми принуждават руския бизнес да намали разходите си за персонал. 40% от компаниите, анкетирани от Руския съюз на индустриалците и предприемачите (РСПП) през юли, планират съкращения, като този дял почти се е удвоил за три месеца. От тези фирми повече от една четвърт (28,1%) обмислят съкращения на персонала, а една от всеки пет (20%) планира да намали заплатите и/или да оптимизира обезщетенията. Това представлява 11% и 8% от всички участници в проучването.

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Съкращения

Съкращенията вече са в ход. Руските железници планират да съкратят 15% от централния си офис тази година, или 6000 души. New Cloud Technologies, разработчикът на „руския Microsoft Office“, е съкратил близо 80% от служителите си. VEB ще съкрати 15% от персонала си. Издателството „Просвещение“ също планира съкращения. Уволненията са в ход и в регионални строителни компании. Магнитогорският металургичен завод ще съкрати 10% от управленския си персонал, а собственикът на „Северстал“ Алексей Мордашов не изключи възможността компанията да се наложи да прибегне до „оптимизация“ на персонала. ВТБ започва да съкращава 10% от персонала в централния си офис, „за да балансира разходите и разноските“. Сбербанк съкрати близо 2500 души през второто тримесечие, като по този начин броят на персонала се върна към нивата от 2021 г.

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Изправени пред намаляващото търсене, много компании се опитват да преживеят трудните времена, като изпращат служителите си в неплатен отпуск или ги прехвърлят на работа на непълно работно време. 17,5% от предприятията, анкетирани от Руския съюз на индустриалците и предприемачите (РСПП), възнамеряват да направят това. Ограниченията за наемане остават ключов инструмент за оптимизиране на разходите за персонал.

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Намаляване на разходите

Преди да съкратят персонала (или заплатите, което е доста проблематично съгласно руските разпоредби), компаниите последователно намаляват свързаните с това разходи – обучение, корпоративни събития, командировки и др. – така че оперативните разходи за персонал са добър водещ индикатор, който предоставя по-точна картина на пазара на труда, отбелязва Алексей Климук от „Алфа Капитал“. Той е проучил осем компании от различни сектори: Руските железници, Газпром, X5, Руските пощи, Сбер, ВТБ, Аерофлот и Ростелеком. Средните им оперативни разходи са се увеличили с над 10% годишно до края на миналата година, но през първото тримесечие са се увеличили само с 3% на годишна база, което означава, че реалните разходи за персонал са намалели. Банките са отбелязали спад на оперативните си разходи на годишна база.

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Обща тенденция

Евгения Дворская, изпълнителен директор на компанията за набиране на персонал Ellectus, нарече оптимизацията и съкращаването на персонала обща тенденция в Русия. „Това не е свързано с процесите в която и да е конкретна индустрия, а с общо увеличение на данъчната тежест и забавяне на бизнеса и икономическия растеж като цяло.“

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Икономическият растеж на практика е спрял тази година: 0,3% за януари-май, според Министерството на икономическото развитие. Индексът на бизнес активността на RSPP падна за трети пореден месец през юли до 42,4 пункта, най-ниското ниво от юли 2022 г. Предприятията се оплакват от нарастващи разходи и намаляващо търсене. В резултат на това печалбите на компаниите за първите пет месеца са с 1% по-ниски от миналата година, а коригирани спрямо инфлацията, те са намалели със 7%. Една от всеки четири компании (26,9%), е изправена пред недостиг на оборотен капитал, което води до неплащания от контрагентите.

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