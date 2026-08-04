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Безцеремонно: Байерн Мюнхен разкара четирима без трансфер

04 август 2026, 16:10 часа 643 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Безцеремонно: Байерн Мюнхен разкара четирима без трансфер

Байерн Мюнхен премахна четирима играчи от състава си на официалния уебсайт на клуба. Профилите на Жоао Палиня, Саша Боуи, Брайън Сарагоса и Арминдо Зиб вече липсват. Според "Bild", ръководството на баварците е заявило ясно, че тези играчи вече не са част от плановете на отбора. Миналия сезон всички те бяха под наем в други клубове: Палиня в Тотнъм, Боуи в Галатасарай, Сарагоса в Селта Виго и Рома и Зиб в Майнц.

Четиримата нямат място в Байерн

Преди дни спортният директор на Байерн Мюнхен Макс Еберл разкри кои са излишните футболсити в отбора на Баварците. Той посочи Жоао Палиня, Саша Боуи и Брайън Сарагоса. Явно към този списък вече попада и Арминдо Зиб. Еберл каза, че тези футболисти категорично не влизат в плановете за бъдещето на Байерн Мюнхен и за тях ще бъде много трудно да останат в клуба, тъй като за тях не е предвидена никаква роля.

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Жоао Палиня

Палиня и Боуи струваха над 80 милиона евро

Жоао Палиня беше привлечен от Фулъм през лятото на 2024 г. срещу 51 милиона евро. Но след 25 мача за Байерн Мюнхен, в които записа само 1 червен картон и един несполучлив сезон под наем в Тотнъм, е дошло времето да се раздели с баварците. Към него има интерес от Бенфика. Саша Боуи пристигна от Галатасарай, отново през лятото на 2024 г., за 30 милиона евро. Той също разочарова и след 38 мача, 1 гол и 5 асистенции се върна в "галата" под наем за един сезон. Неговото бъдеще също е неизвестно.

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Саша Бои

Сарагоса и Зиб разочароваха

Брайън Сарагоса пристигна от Гранада през лятото на 2024 срещу 13 милиона но и той не се отличи с нищо особено. Само 7 мача за Байерн Мюнхен и периоди под наем в Осасуна, Селта Виго и Рома го оставят на изхода. Арминдо Зиб пристигна в Байерн през лятото на 2024 от Гройтер Фюрт само за 1.5 милиона евро. Записа само 1 мач за първия отбор на Байерн и след период под наме в Майнц 05, отново ще търси нов клуб.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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