ЦСКА показа две лица в България и в Европа: Христо Янев има голяма заслуга

"ЦСКА показва две лица". Това свое мнение изрази спортният журналист Бойко Димитров в последния епизод на предаването "Точно попадение". Според него "червените" играят различно на българската сцена и в евротурнирите. Той заяви още, че Христо Янев е имал огромна заслуга за победата на ЦСКА над Карабах в Лига Европа. "Червените" бяха подготвени много добре и успяха да неутрализират съперника си.

"Срещу Карабах играха страхотно"

"ЦСКА показва две лица. Едно в евротурнирите, специално в двата мача с Карабах, защото мачовете с Дери Сити бяха още в самото начало и там имаше много въпросителни около ЦСКА и представянето на играчите. Срещу Карабах играха страхотно и в двата мача. И тук може би основната заслуга за това е на Христо Янев и на неговия щаб, които наистина си бяха свършили много добре работата. Знаеха абсолютно всички силни страни на Карабах, знаеха какво да очакват от азерите", започна Бойко.

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"Много сериозен съперник"

"Трябва да направим уточнение, че все пак Карабах, ако не се лъжа, имат осем нови футболисти. Тъй че там някаква реконструкция се прави на този отбор. Но въпреки това - много сериозен съперник. Отбор, който е свикнал да играе в Европа. Който миналата година, ако не се лъжа, се подигра с Лудогорец. Миналата или по-миналата", завърши Димитров. Повече по темата можете да видите в последния епизод на "Точно попадение" в YouTube:

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