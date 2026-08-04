Руски депутат: Жените са непълноценни хора (ВИДЕО)

Отношението към жените в Русия не може да се каже, че е на високо ниво. Демографската криза, породена от войната, която руските власти водят в Украйна четвърта година, доведе до не едно и две недоразумения от страна на управляващите, които отчаяно търсят начини да накарат жените да имат повече деца. Последният случай е изказването на Депутата от Курганската Държавна дума Александър Илтяков, който заяви, че жената не може да се счита за пълноценен човек, защото е създадена „от мъжко ребро". По думите му жените са "нисши човешки същества", а мъжете без съпруга – инвалиди.

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Понятие за пълноценност

Мъжът без съпруга, според депутата, също е непълноценен и инвалид. Само заедно мъжът и жената стават пълноценни, смята Илтяков. Преди това той призова жените да "раждат, докато "раждачката" работи". В противен случай жената „противопоставя волята на Създателя“ и „убива себе си, семейството си и близките си с греха си“. Илтяков също така заяви, че традиционното руско семейство се състои от баща, майка и пет местоимения. Той твърди, че ако семейството бъде загубено, страната ще престане да съществува.

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💩 Russian MP calls women “incomplete human beings”



Alexander Iltyakov cited the Bible, in which woman is created from Adam’s rib.



At the same time, he also called a man without a wife “incomplete” and “disabled,” claiming that men and women only become complete when they are… pic.twitter.com/RuQg6CJzPD — NEXTA (@nexta_tv) August 4, 2026

Психолог

Припомняме, че през март в Русия излезе нова директива на руското министерство на здравеопазването, която препоръчва жените, които не искат да имат деца, да бъдат изпращани при психолози. Заради демографските проблеми на Русия властите целят на всяка цена да ги накарат да променят мнението си. Очаква се консултациите да формират положително отношение към майчинството, се казва в инструкциите на министерството, с които се е запознала агенция Франс прес.

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Снимка: архив