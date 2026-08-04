Ясно е кои са клубовете от Англия и Франция, които искат българската звезда на Левски

Освен силния минал сезон на Левски в България, който донесе на "сините" така жадуваната шампионска титла, сега те правят обещаващ пробив в Шампионска лига. Това несъмнено привлича голямо внимание към звездите на отбора. За любимеца на феновете Светослав Вуцов от няколко дена се знае, че има интерес от Англия и Франция, като вече е ясно кои са клубовете, които искат да го имат в редиците си. Става въпрос за Уулвърхямптън и Реймс.

Ясно е кои отбори искат Светослав Вуцов

Светослав Вуцов направи силен минал сезон с Левски и започва новата кампания също толкова обещаващо. Последните му два мача в Шампионкса лига - победа и равенство срещу Университатя Крайова, бяха много добри и без съмнение са привлекли големо внимание на клубове от Западна Европа. Сред ясните имена са тези на английския Уулвърхямптън и френския Реймс. И двата отбора играят във вторите девизии на страните си, но са твърдо решени, че ще се върнат към елитните ешалони.

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Вуцов е оценен на 3 милиона евро

Уулвърхямптън изпадан от Висшата лига през миналия сезон. "Вълците" се върнаха към Чемпиъншип, след като се спечелиха промоция за елита през 2018 г. Един от най-големите им проблеми през миналата кампания беше именно защитата, като допуснаха цели 68 гола в 38 мача. Реймс вече игра във френската лига 2, като през миналия сезон завърши на шесто място. Но тази кампания е решен да се завърне в Лига 1. От Левски ще искат да задържат Вуцов за мачовете си в Европа, но вероятността той да бъде продаден след това е доста голяма. Според специализирания сайт "trnafsermarkt", вратарят е оценен на 3 милиона евро.

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