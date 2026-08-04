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Треньорът на Панатинайкос: "ЦСКА 1948 е атакуващ отбор, няма да е лесно"

04 август 2026, 19:41 часа 754 прочитания 0 коментара

Българският вицешампион ЦСКА 1948 се класира за третия предварителен кръг на Лигата на конференциите, след като победи Спартак Търнава с изпълнение на дузпи. В следващия етап на квалификациите ще срещне гръцкия Панатинайкос, като "детелините" са определяни като фаворит преди срещата между двата отбора. Треньорът на гърците Якоб Нееструб даде пресконференция преди първия двубой, в която подчерта, че в Европа няма слаби съперници. Той посочи и нещата, от които Панатинайкос трябва да се пази срещу ЦСКА 1948.

"Нямаме място за грешки"

Ето какво каза Якоб Нееструп: "Стремим се да бъдем по-добри. В квалификациите нещата не са лесни. Всички отбори в квалификациите се опитват да намерят начин да преминат. Ние сме фаворити, но определено няма да е лесно. Всички противници в Европа са трудни. Не се притеснявам. Ако имах такива притеснения, нямаше да съм в отбор на толкова високо ниво. Нямаме място за грешки. Срещу Пакш не задържахме топката дълго, сега трябва да я задържаме повече и да създаваме повече положения в атакуващата третина.

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ЦСКА 1948 - Спартак Търнава

"Те знаят как да атакуват"

Не съм съгласен, че ЦСКА 1948 е отбор, ориентиран към защитата. Те знаят как да атакуват добре. Гръцките отбори също знаят как да атакуват добре. Не бива да се отнасяме с тях по същия начин. Не бива да пропускаме положения толкова лесно. Вторият гол срещу Пакш не бива да се повтаря. ЦСКА 1948 е подобен на Пакш, играят с центрирания, имат добър нападател. Но всичко зависи от нас. Трябва да сме добри, да се възползваме от възможностите си и да постигнем резултат".

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Панатинайкос ФК ЦСКА 1948 Лига на конференциите
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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