Барселона опитва да измъкне световен шампион с Испания под носа на Реал Мадрид

Барселона може да се присъедини към надпреварата за халфа на Испания и Манчестър Сити Родри. Това съобщи вестник „AS“. В момента Реал Мадрид се смята за водещ претендент за 30-годишния футболист, но високите финансови изисквания на „гражданите“ усложняват потенциален трансфер.

Реал и Сити не могат да се разберат за цената на Родри

🙏 El City cree que el Barça irá a por Rodri y paraliza su salida al Madrid



✍️ L. Miguelsanzhttps://t.co/YKyrWDWEDd — Diario SPORT (@sport) August 4, 2026

Каталунците следят отблизо ситуацията и са готови да се опитат да подпишат с футболист номер 1 на Световното първенство, ако преговорите с мадридския клуб стигнат до задънена улица. Настоящият договор на халфа с Манчестър Сити е до лятото на 2027 г. Transfermarkt оценява стойността му на 55 милиона евро.

Родри бе част от състава на Испания, който победи Аржентина с 1:0 след продължение на финала на Мондиал 2026. Испанецът игра във всичките осем мача от турнира. Халфът носи екипа на Манчестър Сити от лятото на 2019 г. Той е участвал в общо 298 мача за отбора, отбелязвайки 28 гола и давайки 32 асистенции.

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