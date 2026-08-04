Украйна: Русия планира нахлуване в Черниговска област

Руски окупатори вероятно подготвят нахлуване в Черниговска област. Това заяви Андрий Демченко, прессекретар на Държавната гранична служба на Украйна, по време на излъчване на телемаратон. „Генералният щаб отбеляза, че има разузнавателни данни, сочещи, че врагът планира да използва този участък от украинската граница в Черниговска област, за да се опита за нахлуване. Или, дори без достатъчно сили, да предприеме такива демонстративни действия, че впоследствие Украйна да прехвърли допълнителни сили в този район, без да ги използва в по-важни райони“, каза Демченко.

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Същевременно той добави, че към момента украинските сили не са регистрирали никакви опити от страна на Руската федерация да преминат този участък от границата. „Към този момент не сме открили никакви доказателства, че врагът е разположил пехотни групи, опитващи се да преминат границата ни. Освен това, не сме засекли дори никаква активност от саботажни и разузнавателни групи. Разбира се, не можем да се отпуснем, защото врагът е хитър. Това, което се случва в Черниговска област всеки ден, са артилерийски атаки и атаки с дронове“, заяви Демченко.

Ситуацията на фронта

Преди това анализатори от Института за изследване на войната (ISW) съобщиха за контраатаки на Украинските отбранителни сили в Харковска област. Те отбелязаха, че това се случва в Купянски район, където окупаторите преди това са се опитали да извършат настъпление, но неуспешно.

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Заслужава да се отбележи, че украинският президент Володимир Зеленски наскоро обяви плановете на Русия да обяви принудителна мобилизация. Според експерти Русия би могла да използва тези сили, за да започне офанзива в райони, които преди това не са били активни. Както отбеляза Павел Лакийчук, директор на програмите за сигурност в Центъра за глобални изследвания „Стратегия XXI“, Руската федерация вече е подготвила законодателната рамка за обявяване на мобилизация.

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