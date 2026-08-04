ЦСКА има предимство в Европа: Звезда на Макаби е аут за 3 месеца

ЦСКА се класира за трети я предварителен кръг на Лига Европа, след като отстрани последнователно Дери Сити и Карабах. Сега пред "червените" се изправя друг много сериозен съперник - израелския Макаби Тел Авив. Въпреки голямото име, с което ще трябва да се прави, за ЦСКА ще има известно предимство. Един от най-скъпите играчи на Макаби Кристиян Белич е имал фрактура на метатарзалната кост и се е наложило да претърпи операция. Това го вади от игра за три месеца.

Кристиян Белич няма да играе до ноември

ЦСКА ще срещне Макби Тел Авив в третия квалификационен кръг на Лига Европа, а ако продължи напред, ще се изправи срещу гръцкия ОФИ Крит в плейофа. Вече се разбра, че "червените" получиха своеобразен подарък от УЕФА за костуването си на Макаби. А сега "армейците" получават още една добра за тях новина. Една от звездите на отбора от Тел Авив - дефанзивния полузащитник Кристиян Белич, е претърпял операция и няма да може да се завърне в игра до ноември месец.

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Белич е вторият най-скъп играч на Макаби Тел Авив

Белич е получил травма на метатарзалната кост в първия мач на Макаби от втория квалификационен кръг. Настоящият сезон е втори за сърбина в израелския отбор, като през миналата кампания е играл под наем от АЗ Алкмаар. Сега той беше закупен за 1.3 милиона евро. Но според специализирания сайт "transfermarkt", неговата оценка е 3 милиона евро. Това го прави вторият най-скъп играч в отбора на Макаби. Първи е левият бек Рой Ревиво, оценен на 4.5 милиона евро.

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