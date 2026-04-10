Краят на една ера в Ливърпул: Още една легенда си отива от „Анфийлд“ заедно с Мохамед Салах

10 април 2026, 10:16 часа 474 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Феновете на Ливърпул имат още една причина да тъгуват през този сезон. Освен лошото представяне на отбора и официализирането на напускането на Мохамед Салах, още една легенда от модерната история на мърсисайдци със сигурност ще си тръгне от “Анфийлд“. Става въпрос за левия бек Анди Робъртсън. От Ливърпул съобщиха новината – шотландецът ще продължи кариерата си на друго място след края на сезона.

Анди Робъртсън спечели всичко възможно с Ливърпул

Робъртсън пристигна в Ливърпул от Хъл Сити през 2017 г. той бързо се превърна в основен елемент от стартовия състав на Юрген Клоп и беше от огромно значение за прераждането на “червените“ под ръководството на германеца. В 9 абсолютно успешни години на “Анфийлд“ защитникът спечели по 2 пъти Висшата лига и Купата на лигата и по веднъж Шампионска лига, Суперкупата на Европа, Световното клубно първенство, ФА Къп и Къмюнити Шийлд.

Робъртсън е съсредоточен върху края на сезона

От Ливърпул подчертаха, че Робъртсън ще бъде напълно фокусиран върху това да помогне на отбора да завърши настоящия сезон възможно най-силно. За „червените“ до момента шотландецът е записал 373 мача, в които е вкарал 2 гола и е дал 69 асистенции. Те отпаднаха от Купата на лигата и ФА Къп. В шампионска лига са на 1/4-финал, където вече загубиха първия мач с 0:2 от ПСЖ. А във Висшата лига са на 5-то място с 49 точки след изиграването на 31 кръга.

Николай Илиев Отговорен редактор
Ливърпул Висша лига Анди Робъртсън
