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ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 10.06.2026

10 юни 2026, 8:17 часа 394 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 10.06.2026

Днешният ден предлага множество събития от най-различни спортове, за които и най-смелите фенове не са мечтали, че могат да се съберат в 24 часа. Започва участието на България във волейболната Лига на нациите, ще се проведат последните контроли преди началото на Мондиал 2026 и се дава старт на квалификациите за 24-часовото състезание на Льо Ман. В програмата присъстват още тенис, колоездене, лека атлетика и баскетбол.

Какво можете да гледате по телевизията днес

08:00 Волейбол: Лига на нациите, мъже, Куба - Полша, Max Sport 2

12:00 Тенис: ATP 250, Хертогенбош, мъже, Джеймс Маккейб - Зизу Бергс, Max Sport 1

12:00 Тенис: ATP 250, Щутгарт, мъже, Матия Белучи - Яник Ханфман, Max Sport 3

14:00 Тенис: ATP 250, Хертогенбош, мъже, Талон Грикспор - Ботик ван де Зандсхулп, Max Sport 1

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14:00 Тенис: ATP 250, Щутгарт, Ян-Ленард Щруф - Александър Бублик, Max Sport 3

14:45 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, първа свободна тренировка, Евроспорт 2

16:00 Тенис: ATP 250, Хертогенбош, мъже, Мартин Дам - Алекс де Минор, Max Sport 1

16:00 Тенис: ATP 250, Щутгарт, мъже, Мартин Ландалусе - Тейлър Фриц, Max Sport 3

16:20 Колоездене: Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, мъже, IV етап, Евроспорт 1

18:00 Тенис: ATP 250, Хертогенбош, мъже, Юго Умбер - Бенжамен Бонзи, Max Sport 1

18:00 Тенис: ATP 250, Щутгарт, двойки мъже, Иржи Лехечка/Корентен Муте - Яник Ханфман/Ян-Ленард Щруф, Max Sport 3

18:15 Колоездене: Еврометропол, мъже, Евроспорт 1

19:00 Волейбол: Лига на нациите, мъже, Белгия - България, Max Sport 2

19:30 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, квалификация, Евроспорт 1

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №1, Валенсия – Ховентут, Diema Sport

21:15 Лека атлетика: Диамантена лига, Осло, Max One

22:00 Футбол: Ла Лига 2, плейофи, 1/2-финал, реванш, Малага - Лас Палмас, Max Sport 4

22:45 Футбол: контрола, Португалия – Нигерия, Diema Sport 2

22:45 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, втора свободна тренировка, Евроспорт 1

23:00 Волейбол, Лига на нациите, мъже, Франция - Италия, Max Sport 2

23:00 Футбол: контрола, Англия - Коста Рика, Diema Sport 3

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Телевизия 24 часа на Льо Ман ATP Щутгарт
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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