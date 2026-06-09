Тревоги в лагера на Аржентина преди Мондиала: Меси се завръща, но трима ключови играчи са под въпрос

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони потвърди, че капитанът Лионел Меси ще бъде на разположение за последната контрола на световните шампиони преди началото на Мондиал 2026. Звездата на аржентинския футбол се очаква да запише игрови минути в контролата срещу Исландия, след като пропусна предходната среща с Хондурас, спечелена с 2:0, поради лек физически дискомфорт. Очаква се той да бъде напълно готов за откриващите мачове на Аржентина на световното първенство.

Лионел Скалони потвърди завръщането на Меси в игра, но има проблеми с други контузени

“Лео ще играе, въпреки че не знам колко дълго. Честно казано, тепърва трябва да говоря с него за това. Разбира се, не искаме да предприемаме рискове, но той със сигурност ще получи някакво игрово време. Що се отнася до неговата роля, всички ние го смятаме за изключително важен. Искаме да играе ролята, която винаги е имал”, коментира Скалони на своя пресконференция.

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“По принцип Науел Молина, Нико Пас и Гонсало Монтиел са на разположение, но ще преценим и тяхното игрово време. За щастие, имаме доста опции на десния бек, така че мога да взимам различни решения. Относно Хулиан Алварес и Леандро Паредес обаче имаме някои съмнения. При първия става въпрос за връщане към игрови ритъм, тъй като има малък проблем с глезена. Паредес пък ще го видним отново с отбора след няколко дни. Той обаче се връща от дълготрайна контузия. Що се отнася до Емилиано Мартинес, мога да ви уверя, че ще отнеме поне четири дни преди той да може да поднови интензивни тренировки с ръката си”, продължи селекционерът.

„Засега не съм направил своя избор, но е възможно да ви го кажа след мача. Това, което мога да ви кажа, е, че определено ще се възползваме от предстоящите дни, за да изберем въпросния играч, който да се присъедини към нас до следващата сряда. Все пак имаме и други опции на позицията на Балерди“, заяви наставникът относно евентуалния заместник на Леонардо Балерди.

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