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Пълни прогнози за Мондиал 2026 - шампион, голмайстор и играч на турнира

09 юни 2026, 20:30 часа 799 прочитания 0 коментара

Кой ще спечели Световното първенство по футбол 2026, кой ще стане голмайстор на турнира и кой ще бъде играч на турнира: на тези 3 въпроса бяха потърсени отговори в първия епизод на ексклузивното издание на "Точно попадение", посветено на Мондиала в Северна Америка. А спортните журналисти на Actualno.com и Sportlive.bg се разделиха в няколко посоки - от закономерните предположения за Франция и Испания, през Португалия, та чак до... Турция!

Прогнози за Световното по футбол 2026 на спортната редакция на Actualno.com и Sportlive.bg

Стефан Йорданов

  • Шампион: Испания
  • Играч на турнира: Ламин Ямал
  • Голмайстор: Хари Кейн

Бойко Димитров

  • Шампион: Франция
  • Играч на турнира: Майкъл Олисе
  • Голмайстор: Хари Кейн

Майкъл Олисе

Джем Юмеров

  • Шампион: Турция
  • Играч на турнира: Арда Гюлер
  • Голмайстор: Килиан Мбапе

Иво Вецев

  • Шампион: Португалия
  • Играч на турнира: Жоао Невеш
  • Голмайстор: Винисиус Жуниор

Николай Илиев

  • Шампион: Франция
  • Играч на турнира: Килиан Мбапе
  • Голмайстор: Килиан Мбапе

Янко Станчев

  • Шампион: Англия
  • Играч на турнира: Килиан Мбапе
  • Голмайстор: Килиан Мбапе

А прогнози за първите 4 мача от Мондиал 2026 може да видите във видеото:

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Световно първенство по футбол 2026
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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