Пълни прогнози за Мондиал 2026 - шампион, голмайстор и играч на турнира

Кой ще спечели Световното първенство по футбол 2026, кой ще стане голмайстор на турнира и кой ще бъде играч на турнира: на тези 3 въпроса бяха потърсени отговори в първия епизод на ексклузивното издание на "Точно попадение", посветено на Мондиала в Северна Америка. А спортните журналисти на Actualno.com и Sportlive.bg се разделиха в няколко посоки - от закономерните предположения за Франция и Испания, през Португалия, та чак до... Турция!
Прогнози за Световното по футбол 2026 на спортната редакция на Actualno.com и Sportlive.bg
Стефан Йорданов
- Шампион: Испания
- Играч на турнира: Ламин Ямал
- Голмайстор: Хари Кейн
Бойко Димитров
- Шампион: Франция
- Играч на турнира: Майкъл Олисе
- Голмайстор: Хари Кейн
Джем Юмеров
- Шампион: Турция
- Играч на турнира: Арда Гюлер
- Голмайстор: Килиан Мбапе
Иво Вецев
- Шампион: Португалия
- Играч на турнира: Жоао Невеш
- Голмайстор: Винисиус Жуниор
Николай Илиев
- Шампион: Франция
- Играч на турнира: Килиан Мбапе
- Голмайстор: Килиан Мбапе
Янко Станчев
- Шампион: Англия
- Играч на турнира: Килиан Мбапе
- Голмайстор: Килиан Мбапе
А прогнози за първите 4 мача от Мондиал 2026 може да видите във видеото:
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