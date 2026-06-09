Пълни прогнози за Мондиал 2026 - шампион, голмайстор и играч на турнира

Кой ще спечели Световното първенство по футбол 2026, кой ще стане голмайстор на турнира и кой ще бъде играч на турнира: на тези 3 въпроса бяха потърсени отговори в първия епизод на ексклузивното издание на "Точно попадение", посветено на Мондиала в Северна Америка. А спортните журналисти на Actualno.com и Sportlive.bg се разделиха в няколко посоки - от закономерните предположения за Франция и Испания, през Португалия, та чак до... Турция!

Прогнози за Световното по футбол 2026 на спортната редакция на Actualno.com и Sportlive.bg

Стефан Йорданов

Шампион: Испания

Играч на турнира: Ламин Ямал

Голмайстор: Хари Кейн

Бойко Димитров

Шампион: Франция

Играч на турнира: Майкъл Олисе

Голмайстор: Хари Кейн

Джем Юмеров

Шампион: Турция

Играч на турнира: Арда Гюлер

Голмайстор: Килиан Мбапе

Иво Вецев

Шампион: Португалия

Играч на турнира: Жоао Невеш

Голмайстор: Винисиус Жуниор

Николай Илиев

Шампион: Франция

Играч на турнира: Килиан Мбапе

Голмайстор: Килиан Мбапе

Янко Станчев

Шампион: Англия

Играч на турнира: Килиан Мбапе

Голмайстор: Килиан Мбапе

А прогнози за първите 4 мача от Мондиал 2026 може да видите във видеото: