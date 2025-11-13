Кристиано Роналдо преди гостуването на Ирландия: Обещавам да бъда послушен

5-кратният носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо говори преди гостуването на Ирландия в среща от световните квалификации за Мондиал 2026. Капитанът на Португалия си навлече гнева на ирландските фенове в предния двубой между двата тима, когато отпразнува бурно победен гол на своя тим пред лицето на противников футболист. Сега Роналдо заяви, че очаква да бъде сериозно освиркван, но е свикнал с това, като обеща да бъде "послушен".

Роналдо очаква да бъде освиркван от целия стадион в Ирландия

"Целият стадион ще ме освирка, но аз съм свикнал с това. Дори се надявам да го направят. Може би това ще намали напрежението върху другите играчи", каза Роналдо. "Разбира се, че ще бъде труден мач. Надявам се да не ме освиркват прекалено. Обещавам да се постарая да бъда послушен", добави още португалският национал, който ще направи един последен опит да спечели световната титла с Португалия през 2026-та.

Иначе Португалия се нуждае от победа, за да си гарантира класиране за Мондиал 2026. Тимът е лидер в класирането с 10 точки - с два пункта пред втория Унгария. А Ирландия пък е на трето място с 4 точки, докато Армения заема последното четвърто място с 3 пункта. В последните седмици Роналдо заяви още, че не смята Световното първенство по футбол за определящо за това кой е най-добрият футболист в света, като подчерта, че не смята Меси за по-добър от него.