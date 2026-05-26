Щъркелите започнаха да изоставят Африка - причината изненада учените

Щъркелите масово променят навиците си – птиците все по-често се хранят на сметища и намаляват миграцията си към Африка. Учените са изненадани от причината за това.

Защо щъркелите изоставят Африка?

Както съобщиха пред полските медии учени от Познанския университет по природни науки, през последните години птиците все по-често избират сметищата като стабилен източник на храна. Това е особено забележимо в Испания и Португалия, където белите щъркели вече масово зимуват близо до сметищата, вместо да мигрират към Африка, според Zielona.

Според орнитолога Марчин Тоболка подобна тенденция постепенно се разпространява и в други европейски страни. Докато преди големи ята щъркели можеха да се видят по ливади и полета, сега стотици птици се събират близо до съоръжения за преработка на отпадъци.

„Днес 200 щъркела на сметище вече не са рядкост“, отбелязва ученият.

Експертите обясняват, че хранителните остатъци осигуряват на птиците постоянен и леснодостъпен източник на животински протеини. Това позволява на щъркелите да изразходват по-малко енергия за миграция и за преживяване на зимата. В Западна Европа много птици вече напълно са изоставили миграцията си към Африка, насочена към Гибралтар.

Щъркелите, живеещи по-на изток, все още предимно мигрират, но част от популацията е започнала да зимува много по-близо – в Израел, Египет и Синайския полуостров.

Орнитолозите подчертават, че промените са свързани не само със сметищата, но и с трансформацията на селското стопанство. Щъркелите постепенно се адаптират към живота близо до хората и колонизират райони, считани преди за неподходящи за тях.

Същевременно учените предупреждават, че традиционният образ на щъркел в цъфтяща поляна може да изчезне в бъдеще. Ако селските екосистеми продължат да се влошават, птиците в крайна сметка ще преминат към „градски“ начин на живот, както вече се случи в някои региони на Испания и Мароко.

Основната причина за смъртта на щъркелите в Европа

Въпреки опасенията относно отпадъците, учените са определили електропроводите, а не сметищата, като основна заплаха за щъркелите. Токовият удар от електропроводи със средно напрежение остава водеща причина за смърт на големите птици в Европа.

„Това е най-големият проблем. Проводниците със средно напрежение са най-опасни. Тези проводници са разположени много близо един до друг и щъркел, кацнал на стълб или трансформаторна подстанция и разперил криле, докосва проводниците и получава токов удар“, казва Тоболка.

Орнитолозите обясниха, че това не е проблем за малките птици, тъй като те не са в състояние да завършат обиколката. За птици с размерите на щъркел ситуацията е различна. Младите и неопитни птици са особено уязвими.

