Световен рекорд: Гърбат кит преплува 15 000 км, прекосявайки два океана

Учени откриха гърбати китове, които са преплували изключително дълго разстояние. Един от тях е преплувал повече от 15 000 км, което е нов рекорд, според списание BBC Discover.

Световният рекорд на гърбатите китове

Изследователката на гърбати китове Стефани Стак от университета Грифит в Австралия обясни, че има лесен начин да се идентифицира гърбат кит: като се снима неговият плавей.

„Долната страна на опашката на гърбатия кит има уникален черно-бял пигментен модел, който остава практически непроменен през целия живот на кита, подобно на човешки пръстов отпечатък“, обяснява Стак.

В своето проучване учените съобщават, че са изследвали снимки на китове, направени между 1984 и 2025 г. в Източна Австралия и Латинска Америка. Те отбелязват, че два кита са били заловени както в Австралия, така и в Латинска Америка.

„Знаем, че гърбатите китове са способни на невероятни миграции на дълги разстояния, но намирането на съвпадения за фотоидентификация в такъв мащаб е нещо, което никога не бих могъл да си представя“, казва Стак.

Учените отбелязват, че и двата кита са прекосили два океана, за да достигнат различно място за размножаване от другата страна на света. Един кит е забелязан в залива Херви, Австралия, през 2007 и 2013 г., а след това се е появил край бреговете на Сао Пауло, Бразилия, през 2019 г. Този маршрут е приблизително 14 200 км (8 700 мили) по права линия.

Вторият кит е видян през 2003 г., придружен от група възрастни, в развъдник за гърбати китове близо до Аброльос Банко, Бразилия. Повече от 20 години по-късно, през 2025 г., той е заснет да плува сам в залива Херви, Австралия, на около 15 100 км разстояние.

И двата кита счупиха предишния рекорд за най-голямо разстояние между наблюденията. Преди това рекордът принадлежеше на кит, изминал 13 046 км от Чоко, Колумбия, до Занзибар, Танзания.

Учените отбелязват, че гърбатите китове са много привързани към местата си за размножаване и се връщат в един и същ регион година след година. Това откритие обаче ги принуждава да преосмислят твърденията си.

Гърбатите китове може да се опитат да общуват с хората

Учените вече предполагат, че гърбатите китове може да се опитват да комуникират с хората, използвайки мехурчета.

Преди това изследователи откриха, че гърбатите китове живеят в сложни общества и използват пръстеновидните си мехурчета, за да помагат на други видове. Учените описват тези мехурчета като пълни с въздух вихри, наподобяващи гигантски димни пръстени.

Според учените, китовете често проявяват любознателно и приятелско поведение към лодките и хората. Те вярват, че тези сигнали може да са игрив начин бозайниците да взаимодействат с хората, наблюдавайки техните реакции.

