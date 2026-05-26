Най-важните новини за деня: 26 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 26 май 2026 г.

"ЩЕ БЪДЕМ БЕЗКОМПРОМИСНИ": ДЕМЕРДЖИЕВ РАЗМАХА ПРЪСТ НА ЗАМЕСЕНИТЕ В УКРИВАНЕТО НА ПРОКУРОРСКИЯ СИН

Ще бъдем безкомпромисни към всеки, който, облечен в униформа, си позволява да нарушава закона. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев относно случая с укриването на прокурорския син от Перник Васил Михайлов, който беше задържан, след като месеци се укриваше. "Имаме проблеми в много от структурите, но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим със съответните мерки. Хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата", категоричен бе той.

ВИК И БЕХ - ПРЕПЪНИ КАМЪЧЕТАТА ЗА ПВУ: КАБИНЕТЪТ "РАДЕВ" ИМА ТРИ МЕСЕЦА ДА ЗАЩИТИ ПЕТОТО ПЛАЩАНЕ (ВИДЕО)

По петото плащане има 56 етапа, които трябва да се изпълнят, но за момента има нула изпълнени. Има още три месеца, но това не е много време", каза по време на брифинг вицепремиерът Атанас Пеканов във връзка с актуалното състояние на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). В тази връзка правителството е идентифицирало най-проблемните проекти и там, където има сериозни рискове за неизпълнение, ще бъдат търсени варианти за намаляване на амбицията. В случай, че нищо не е свършено, може да отпадат проектни дейности.

БОГАТСТВОТО НА БЪЛГАРИТЕ ВЕЧЕ Е НАД 1 ТРИЛИОН ЛЕВА, НО ОГРОМНАТА ЧАСТ Е В ИМОТИ: АНАЛИЗ НА ИКОНОМИСТИ

Богатството на българите към края на 2025 г. се увеличава с 14.6 на сто и е достигнало един трилион и 85 милиона лева или 478 на сто от БВП. Това показва новият икономически индекс, измерващ богатството на българските домакинства, изготвен от Експертен клуб за икономика и политика (ЕКИП) и представен днес в пресклуба на БТА. За индекса са използвани както собствени, така и официални публични данни, като за базова година е взета 2015-а.

УМЪТ И ПАРИТЕ: ЕДНА ОТ НАЙ-БЕДНИТЕ ОБЛАСТИ В БЪЛГАРИЯ Е БЕЗАПЕЛАЦИОНЕН ЛИДЕР ПО ДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ

Оказва се, че на регионално ниво у нас икономическата мощ не е обвързана с качеството на образованието. Доказателство е една област, която по статистика е сред най-бедните в България, но в същото време е безспорен и устойчив образователен лидер.

ИЗДЪНКИ НА ТЕМА “СПРАВЕДЛИВИ ЦЕНИ“ В ДРЕВНОСТТА: РАЗКАЗВА ИКОНОМИСТЪТ КРАСЕН СТАНЧЕВ (ВИДЕО)

Що е то “справедливи цени“ и как един университетски преподавател би обяснил това понятие на студентите си. На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори икономистът доц. д-р Красен Станчев, преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ и основател на Института за пазарна икономика: “Справедлива цена, има такива опити. Първият опит е правителството на Александър Стамболийски. То го е използвало тогава и има Закон за борба със спекулата. Вторият опит със Закон за борба със спекулата е 1991 г., поради простата причина, че всички се уплашиха от инфлацията и особено народните представители. И със силите на БСП беше прието такова нещо.

"КОЛЕБАЯ СЕ, ЧЕ ЩЕ Я ВИДЯ, ДОКАТО СЪМ ЖИВ": НАЦИОНАЛНАТА ДЕТСКА БОЛНИЦА СИ СТОИ НА ФАЗА "ЖЕЛАНИЕ"

Институционално трябва да вярвам – в лично качество дълбоко се колебая, че докато съм жив, ще видя Национална детска болница. Имаше линеен план тя да бъде готова през 2028 година – вие вярвате ли, че това ще се случи? Това заяви проф. Иван Литвиненко, който беше част от Обществения съвет за изграждане на национална педиатрия. Проф. Литвиненко изяви готовност да помогне на новата власт, след като подаде оставка заедно със свои колеги в обществения съвет и той спря да съществува.

МИЦКОСКИ СЕ ОПЛАКВА ОТ БЪЛГАРСКИ ТОРМОЗ: ПЛЕНКОВИЧ СЕ НАДЯВА НА РАДЕВ И ГОВОРИ ЗА НЕПРАВДА СРЕЩУ СКОПИЕ (ВИДЕО)

Македонският премиер Християн Мицкоски се оплака от тормоз от страна на България на своя колега от Хърватия Андрей Пленкович. Това стана ясно по време на съвместната им пресконференция в Охрид. Мицкоски не спомена изрично името на нашата страна, но заговори за "булинг" от страна на една държава-членка от ЕС, а думите му дойдоха в контекста на твърденията му за "неразрешените двустранни въпроси с България".

"ЗАПЛАХА ЗА ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ": БЪЛГАРИЯ Е ОТКАЗАЛА ВИЗА НА ЖУРНАЛИСТ ОТ ТАСС

Българските власти са отказали шенгенска виза на спортен журналист от руската държавна агенция ТАСС, който е трябвало да пристигне във Варна за Европейското първенство по художествена гимнастика. Това съобщава самата агенция, като според официалния отказ кореспондентът е определен като "заплаха за държавната политика или вътрешната сигурност" на една или повече държави от Шенгенското пространство.

НОВАТА ФАЗА НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА: ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРИМЕРИ КАК РУСИЯ ГУБИ – ДРОНОВЕ И ПВО СИСТЕМАТА "ЛИМА" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна е извършила 5 пъти повече удари с дронове със среден обсег (до 200 километра разстояние) през първите месеци на 2026 г., отколкото през цялата минала година. Безпилотните системи (основно това са т.нар. дронове клас "Хорнет", с бойна глава от по 5-6 килограма) поразяват цели на между 30 до 200 километра в руския тил, включително руски складове за боеприпаси, командни пунктове, маршрути за доставки (по-точно камиони, движещи се по важни пътища), противовъздушна отбрана, радари и контролни пунктове за безпилотни летателни апарати. Чуждестранни партньори на Украйна, включително Германия и Норвегия, участват активно в производството, след като са видели ефективността на дроновете. Именно това е и едно от основанията на Русия да заплашва така гръмко Киев и "конкретни обекти, където безпилотни летателни апарати (БЛА) се проектират, произвеждат, програмират и подготвят за използване" - ОЩЕ: "Дойде точка на пречупване": Почваме да бомбардираме "центровете за вземане на решения" в Киев - закана от Русия

САЩ ЗАПОЧВАТ НОВА ЕРА В ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ: РУСИЯ УМИШЛЕНО ПОДКЛАЖДА ЕТНИЧЕСКИ ВРАЖДИ

Съединените американски щати (САЩ) изглежда започват нова ера в своята политика в Западните Балкани. Това става ясно от скорошен Доклад на Държавния департамент до американския конгрес относно политика за насърчаване на регионалната стабилност и просперитет в Западните Балкани. Докладът е седем страници и в обхвата му попадат Албания, Босна и Херцеговина (БиХ), Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия.

ВОЕННАТА СФЕРА: НАЙ-ВЕРНИЯТ СЪЮЗНИК НА САЩ В ЕВРОПА ПОЧВА ДА БЯГА ЗАРАДИ ТРЪМП

САЩ неочаквано забавиха разполагането на нови войници в Полша, а впоследствие президентът Доналд Тръмп обяви, че ще разположи още 5000 войници на фона на спекулаци за тежък разговор с военния си министър Пийт Хегсет, в който го е скастрил за забавянето в пренасочване на 4000 американски войници към Полша от Германия. Варшава е раздразнена от тази непоследователна политика и преструктурира своята система за сигурност. Това развитие ще има много конкретни последици за Европа и Германия, пише в анализ за Die Welt.