Историческо дъно за Реал Мадрид: за пръв път Испания е без нито един “крал“ на световно

Испания обяви кои играчи ще бъдат включени във финалната група за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Шокът не само за Реал Мадрид, а и за целия футболен свят е, че нито един от футболистите на “кралете“ не попадна в списъка на националния селекционер Луис де ла Фуенте. Заради слабия сезон не се очакваше да има много представители на “белите“, но това нито един футболист на Реал Мадрид да не бъде включен в състава на Испания не се е случвало досега в историята на световните първенства.

Реал Мадрид няма да има представител в отбора на Испания за Мондиал 2026

За сметка на това цели 8 от играчите на Барселона са попаднали в националната селекция. Те са Жоан Гарсия, Пау Кубарси, Ерик Гарсия, Педри, Гави, Дани Олмо, Феран Торес и Ламин Ямал. От Реал Мадрид най-големи шансове да получи повиквателна имаше централният защитник Дийн Хасен, но в крайна сметка и той остана извън състава. Друго голямо име, което беше сред героите за спечеленото Евро 2024, но сега липсва е Робин льо Норман от Атлетико Мадрид.

Още: Меси изправи Аржентина на нокти дни преди началото на Мондиал'26

🚨 OFFICIAL: Spain squad for World Cup has been released by Luis de la Fuente 🇪🇸 pic.twitter.com/DwiGfxHX04 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2026

Испания започва участието си на Мондиал 2026 на 15 юни

На Мондиал 2026 Испания ще бъде в група с Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай. Първият мач на “ла фурия“ ще бъде на 15 юни срещу Кабо Верде, от 19 ч. българско време. Последният път, в който нито един играч от Реал Мадрид не беше повикан за Испания на голямо първенство беше на Евро 2021, когато Луис Енрике реши да не залага на футболисти на “кралете“.

Още: Провал на "мисия Моуриньо" в Берлин: Твърд отказ за трансферна цел на Специалния в Реал Мадрид