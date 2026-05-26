От болничното легло до Мондиал 26: Невероятният обрат за една от звездите на Испания

След една година, изпълнена с тежки изпитания и несигурност, младата звезда на Барселона - Гави, официално получи своето място в националния отбор на Испания. Селекционерът Луис де ла Фуенте обяви окончателния списък от 26 футболисти за предстоящото Световно първенство в Северна Америка, потвърждавайки, че халфът е напълно възстановен и готов за игра на най-високо ниво.

Гави с емоционално обръщение, след като намери място в състава на Испания за Световното

Завръщането на Гави се приема като истинско чудо, след като тежка контузия в коляното и последвалата операция го извадиха от строя за цели 12 месеца. През това време европейският шампион трябваше да се справя без неговата енергия, но борбеният дух на полузащитника му позволи да премине през рехабилитацията по-силен от всякога. Самият футболист не скри вълнението си от възможността да запише участие на второ Световно първенство в своята кариера, въпреки че е едва в началото на професионалния си път.

Още: Една от перлите на Испания пропуска срещата с България заради контузия?

Емоциите на младия талант бяха споделени в социалните мрежи, където той направи искрено обръщение към своите последователи:

"Мечтата ми се сбъдна и ще мога да играя на второто си Световно първенство, представяйки моята страна. Ще се чувствам различно след всички страдания, възходи и падения от това да играя два пъти за три години, но ви уверявам, че ще направя всичко по силите си, за да гарантирам, че ще спечелим Световното първенство. Голяма гордост и чест е за мен да бъда в състава от 26 футболисти. Искаме да направим горди и вас."

Още: Чистка на „Камп Ноу“! Барса се разделя с цял отбор през лятото

Испанският национален отбор влиза в турнира с големи амбиции и статут на един от фаворитите. Жребият отреди иберийците да попаднат в група с тимовете на Уругвай, Кабо Верде и Саудитска Арабия. Въпреки че групата изглежда преодолима, присъствието на Гави ще бъде от решаващо значение за стабилността в центъра на терена.

Походът на Испания към световната титла започва на 15 юни в Атланта, където "Ла Фурия" ще изиграе своя първи мач. Очаква се Гави да бъде ключова фигура в схемата на Де ла Фуенте, доказвайки, че страданията от изминалата година са останали окончателно в миналото.