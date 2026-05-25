Старите хегемони навлизат в нови ери: Ман Юнайтед и Челси се подготвят за лято на реформи

Преди години бяхме свикнали Манчестър Юнайтед и Челси да са двата основни отбора, които да се борят за титлата във Висшата лига. И тук-таме някои състав на Арсенал правеше подвиг и отмъкваше титлата. Но тези години отдавна отминаха и в момента както “червените дяволи“, така и “сините“ не са тези могъщи тимове, които бяха. Манчестър Юнайтед спечели последната си титла през 2013 г., а Челси през 2017 г. От тогава и двата отбора се лутат, но през този летен прозорец ще направят всичко възможно да изхвърлят излишния товар и да започнат на чисто.

Манчестър Юнайтед ще се раздели с много несигурни

Манчестър Юнайтед сякаш най-накрая намери постоянството, което толкова дълго търсеше, под ръководството на Майкъл Карик. След като стана ясно, че англичанинът ще остане за постоянно на “Олд Трафорд“, в клуба започват да работят по лятна селекция, която да отива на стила му. За целта ще трябва да се отърват от ненужните футболисти. Зае се, че Каземиро си тръгва.

Тайрел Маласия, Джошуа Зиркзее, Мануел Угарте и Джейдън Санчо са другите, които ще търсят изхода от Манчестър Юнайтед. А за бъдещето на Маркъс Рашфорд все още нищо не е решено. “червените“ дяволи ще искат да подсилят най-вече халфовата си линия, но защитата също няма да остане на заден план.

Челси може да изпусне някои от звездите си

Челси сякаш най-накрая намери достатъчно класен мениджър. Вече официално Шаби Алонсо започва работа от началото на новия сезон и за него също ще трябва да бъдат осигурени нужните футболисти. Естествено, на “Стамфорд Бридж“ има и такива, които няма да свършат работа на испанския специалист. Първи сякаш ще напусне Енцо Фернандес, който не си помогна, като по-рано през сезона намекна, че иска да играе за Реал Мадрид. В действията му след последния мач на Челси, много от феновете са видели сбогуване.

Футболисти, за които е почти на 100% гарантирано, че ще напуснат са Алехандро Гарначо, Мало Густо и Лиъм Делап. Лошото за Шаби Алонсо е, че още от големите звезди може да напуснат Челси. Барселона следи изкъсо Жоао Педро, а Манчестър Юнайтед и Атлетико Мадрид следят съответно Коул Палмър и Макр Кукурея. Тогава, освен зоните, които така или иначе ще трябва да подсили, Алонсо ще трябва да се занимава и с тези на звездите.

