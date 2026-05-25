За пръв път в историята на Шампионската лига: Два европейски гранда няма да участват изобщо

Шампионска лига си има традиции. Те се дължат главно на отборите, които участват в нея, които пипат историята ѝ. Такива са седемкратният шампион Милан и един от най-редовните участници Ювентус. Те са и едни от основните движещ сили на династията на италианския футбол. Но през последните години тази династия падна. А с нея и някои от традициите в Шампионска лига. Сезон 2026/27 ще бъде първият в историята на “турнира на богатите“ без Милан или Ювентус като участници.

Нито Милан, нито Ювентус ще играят в Шампионска лига

В италианската Серия А беше много напечено до последния кръг. Кандидатите за Шампионска лига бяха значително повече от местата – до самия край цели четири отбора в лицето на Рома, Комо, Милан и Ювентус се бориха за оставащите две позиции, които осигуряват място в “турнира на богатите“. В крайна сметка само Рома и Комо взеха победи в последните си мачове. Милан загуби от Каляри, а Ювентус направи равенство с Турино, след като водеше с два гола до 59-ата минута.

Още: Фабрегас след класирането на Комо в Шампионска лига: Заслужаваме го!

Това се случва за пръв път от сезон 1990/91

Така “росонерите“ и “бианконерите“ останаха на пето и шесто място, което ги прати в Лига Европа. Това означава, че откакто Шампионска лига се преформатира в турнира, който познаваме днес, през сезон 1992/93, нито един от двата европейски гранда няма да вземат участие. Последният случай, когато и двата отбора не бяха част от “турнира на богатите“, беше през сезон 1990/91. Тогава Ювентус завърши седми в Серия А, а МИлан беше втори, но изтърпяваше наказание в европейските клубни турнири.

Още: ПСЖ - Арсенал: ТВ програма на финала на Шампионска лига