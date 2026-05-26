Какви са последствията от употребата на LSD?

Какво знаем за наркотика LSD, който са използвали младежите по време на купона? Психоактивното вещество е открито още през 40-те години на ХХ век. При употребата му човек губи представа за реалността и може да се стигне до тежки инциденти. За достигането на токсична доза от LSD са нужни около 20 грама. Резултатът от употребата е светкавичен.

"Човек може да има усещането, че може да лети и да мине през това пространство дори да върне времето назад, да го превърти напред, всичко е като във фентъзи сериал, но халюцинациите са толкова ярки, че човек не може да ги различи от действителността", казва психиатърът д-р Веселин Герев.

"Самият факт, че децата са планирали употребата означава, че са психически пристрастени и търсят това усещане, тази загуба на време и пространство, това бягство от реалността", казва пред БНТ Ралица Стефанова от терапевтичен център "ЖИВА".

Според специалистите, дори еднократната употреба на LSD може да доведе до трайни увреждания на психиката. "Включително да отключи шизофрения, паранои и други психични заболявания. Това е факт независимо от поредността и честотата", добавя тя.

Интересното е, че LSD е толкова силно, че може да подейства дори и при допир. Веществото създава хиперболизирани звукови и светлинни възприятия. "Когато човек има неадекватно поведени и околните го забелязват. Той може да изпадне в транс, да бъде опасен както за себе си, така и за самите тях", обяснява д-р Герев.

Най-добрата превенция е отказът от употреба. А ако забележите неадекватно и агресивно поведение у някого - сигнализирайте на 112.