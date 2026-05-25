Барселона, ПСЖ и Арсенал се облизват: Голямата звезда на Атлетико Мадрид иска да напусне през лятото!

Атлетико Мадрид може да се изправи пред сериозно напрежение през летния трансферен прозорец, след като бъдещето на Хулиан Алварес на „Метрополитано“ започва да изглежда все по-несигурно. По информация на испанското радио Cadena SER, в клуба вече не става дума само за усещане, че нападателят обмисля раздяла, а за конкретни сигнали, които подсказват подобно развитие.

Хулиан Алварес най-вероятно ще бъде продаден през лятото

Сред най-сериозните кандидати за аржентинския национал е Барселона. Каталунският клуб вече е влязъл в контакт с Атлетико, но е напълно наясно, че евентуална сделка ще бъде изключително скъпа. Първоначално „блаугранас“ са разглеждали вариант за оферта, включваща трансферна сума и Феран Торес. Тази идея обаче бързо е отпаднала, тъй като самият Торес не проявява желание да бъде включен в подобна операция.

Така евентуалният трансфер на Алварес би трябвало да бъде осъществен единствено срещу сериозна сума, което поставя Барселона в сложна позиция. От страна на Атлетико преговорите се водят лично от Мигел Анхел Хил Марин, който няма намерение да прави отстъпки. Позицията на мадридчани е ясна, ако нападателят напусне, това ще стане само при изключително изгодни финансови условия за клуба.

Официално Атлетико продължава да настоява, че Хулиан Алварес е част от плановете на отбора и трябва да остане. Въпреки това на „Метрополитано“ са наясно, че самият факт, че вече има разговори с други клубове, подсказва за готовност от страна на футболиста и неговото обкръжение да бъде разгледан вариант за трансфер.

Интересът към аржентинеца не се изчерпва само с Барселона. Според информацията, Пари Сен Жермен и Арсенал също са осъществили контакт с Атлетико Мадрид и следят внимателно ситуацията около нападателя.

И двата клуба имат сериозен финансов потенциал и могат да се включат в евентуално наддаване за подписа на Алварес. Всичко това засилва усещането, че около бъдещето на аржентинския национал предстои дълга трансферна сага, която може да се превърне в една от водещите теми на лятото.

