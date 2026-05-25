Барселона, ПСЖ и Арсенал се облизват: Голямата звезда на Атлетико Мадрид иска да напусне през лятото!

25 май 2026, 17:08 часа 649 прочитания 0 коментара
Атлетико Мадрид може да се изправи пред сериозно напрежение през летния трансферен прозорец, след като бъдещето на Хулиан Алварес на „Метрополитано“ започва да изглежда все по-несигурно. По информация на испанското радио Cadena SER, в клуба вече не става дума само за усещане, че нападателят обмисля раздяла, а за конкретни сигнали, които подсказват подобно развитие.

Хулиан Алварес най-вероятно ще бъде продаден през лятото

Сред най-сериозните кандидати за аржентинския национал е Барселона. Каталунският клуб вече е влязъл в контакт с Атлетико, но е напълно наясно, че евентуална сделка ще бъде изключително скъпа. Първоначално „блаугранас“ са разглеждали вариант за оферта, включваща трансферна сума и Феран Торес. Тази идея обаче бързо е отпаднала, тъй като самият Торес не проявява желание да бъде включен в подобна операция.

Така евентуалният трансфер на Алварес би трябвало да бъде осъществен единствено срещу сериозна сума, което поставя Барселона в сложна позиция. От страна на Атлетико преговорите се водят лично от Мигел Анхел Хил Марин, който няма намерение да прави отстъпки. Позицията на мадридчани е ясна, ако нападателят напусне, това ще стане само при изключително изгодни финансови условия за клуба.

Официално Атлетико продължава да настоява, че Хулиан Алварес е част от плановете на отбора и трябва да остане. Въпреки това на „Метрополитано“ са наясно, че самият факт, че вече има разговори с други клубове, подсказва за готовност от страна на футболиста и неговото обкръжение да бъде разгледан вариант за трансфер.

Интересът към аржентинеца не се изчерпва само с Барселона. Според информацията, Пари Сен Жермен и Арсенал също са осъществили контакт с Атлетико Мадрид и следят внимателно ситуацията около нападателя.

И двата клуба имат сериозен финансов потенциал и могат да се включат в евентуално наддаване за подписа на Алварес. Всичко това засилва усещането, че около бъдещето на аржентинския национал предстои дълга трансферна сага, която може да се превърне в една от водещите теми на лятото.

Барселона Атлетико Мадрид Арсенал ПСЖ Хулиан Алварес
Бойко Димитров
