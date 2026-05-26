Алисон Бекер взе съдбоносно решение за бъдещето си в Ливърпул

Вратарят на Ливърпул Алисон Бекер, е взел окончателно решение за бъдещето си. Въпреки засиления интерес от страна на европейски грандове, бразилският национал няма намерение да напуска "Анфийлд" през предстоящото лято. Според информация на "Скай Спортс", стражът е решен да изпълни договора си с мърсисайдци докрай, успокоявайки привържениците на тима.

Сериозен интерес към 33-годишния вратар прояви италианският колос Ювентус. "Бианконерите" бяха подготвили конкретно предложение за Алисон - тригодишен договор със заплата от 5 милиона евро на сезон. Въпреки финансово изгодните параметри и възможността за ново предизвикателство в Серия А, Бекер е преценил, че неговото място е в Англия. Източници твърдят, че той се чувства изключително щастлив в Ливърпул и не би форсирал трансфер, докато усеща, че е важна част от плановете на клуба.

Ливърпул преминава през период на мащабна реконструкция. Клубът вече се сбогува с две от най-големите си легенди от последното десетилетие - Мохамед Салах и Андрю Робъртсън. На фона на тези раздели, оставането на фигури като Алисон Бекер и капитана Вирджил ван Дайк е от критично значение за стабилността на отбора.

Представянето на Ливърпул през изминалата кампания 2025/2026 бе белязано от процеси на преустройство и смяна на поколенията. Отборът демонстрира завидна дефанзивна дисциплина, като именно Алисон бе в основата на успеха. Мърсисайдци поддържаха високо темпо в борбата за челните места в Премиър лийг, разчитайки на опита на своите лидери в задни позиции. Дори в моменти на спад в атаката, присъствието на Бекер под рамката на вратата вдъхваше необходимата увереност на по-младите попълнения в състава, което се оказа решаващо за финалното класиране на отбора.

