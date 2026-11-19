BILLA продължава да разширява присъствието си и извън големите градове с откриването на нов магазин в село Дунавци, община Казанлък. Това е 176-ият обект на веригата в страната, а инвестицията в него надхвърля 1 млн. евро.

С новия магазин жителите и гостите на Дунавци и района получават по-близък и удобен достъп до богат избор от продукти за дома и семейството, без да е необходимо да пътуват до по-голям град за ежедневното си пазаруване. Инвестицията допринася още за икономическата активност в района и създава нови работни места.

„Освен с красотата си, Казанлъшкият регион ни привлича и със сериозния си икономически потенциал, който се дължи на трудолюбието на местното население. Този модерен нов магазин BILLA в Дунавци е вторият в региона, който откриваме само тази година. За нас да бъдем близо до клиентите означава много повече от удобна локация. Означава да познаваме техните вкусове и предпочитания и да им предлагаме това, което реално търсят в ежедневието си.“ коментира Албена Георгиева, изпълнителен директор на BILLA България

Новият магазин разполага със светла и модерна търговска зала с площ от 790 кв. м., организирана така, че ежедневното пазаруване да бъде бързо и удобно. На едно място клиентите могат да избират между над 7 500 продукта – от собствените марки на веригата „Обичам“, Clever, BILLA, свежи плодове и зеленчуци до изпечени на място хляб и закуски, скара, готови ястия от топлата точка и продукти за дома и ежедневието. При избора на месо клиентите могат да разчитат и на експерт на място, който да ги насочи към подходящ продукт и да даде препоръки за неговото приготвяне.

За по-бързо обслужване магазинът предлага както традиционни каси, така и каси на самообслужване. Ритейл паркът разполага с 40 паркоместа и две зарядни станции за електромобили. Обектът е изграден и с фокус върху по-ефективното използване на ресурсите. Сред внедрените решения са CO₂ хладилни инсталации от ново поколение, LED осветление и електронни етикети.

Новият магазин BILLA в с. Дунавци ще работи всеки ден от 07:00 до 20:00 часа.