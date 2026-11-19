Фьодор Лапоухов е един от най-женалите футболисти на ЦСКА. Той е твърди титуляр за "червените", независимо от смяната на треньора преди около месец. Стражът е и неизменният избор №1 под рамката на вратата на родината си Беларус. Руският гранд Спартак Москва беше най-сериозният кандидат за подписа му, но според руския сайт "Metaratings", "гладиаторите" са се отказали от това да привлекат вратаря на ЦСКА.

Спартак Москва се отказва от Лапоухов

В ЦСКА могат да поемат въздух поне за зимния трансферен прозорец. От Спартак Москва са били разочаровани от прекалено високите изисквания на Фьодор Лапоухов и според информациите са се отказали от неговото привличане. Освен руския гранд, към момента няма данни за друг сериозен желаещ да купи беларуския страж. Той е един от най-добре представящите се футболисти на ЦСКА както на домашната сцена, така и в Европа, но все още няма категоричен интерес към него. Самият Лапоухов би приоритизирал трансфер в Западна Европа.

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Лапоухов е основен играч на ЦСКА

След проваления трансфер на Фьодор Лапоухов, от Спартак Москва са взели решение да удължат договора на Александър Максименко. "Червено-белите" няма да продължат отношенията си с Александър Довбня, а в главна цел за руския гранд се превръща 18-годишния вратар Артьом Петров, който в момента е собственост на Ростов. От началото на сезона Лапоухов изигра 25 мача за ЦСКА, в които допусна 27 гола и запази 9 "сухи мрежи". Беларусинът вдигна и Суперкупата на България с "червените".

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