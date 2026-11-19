Българската звезда в моторните спортове Никола Цолов продължава да впечатлява света. Родният пилот се бори за титлата във Формула 2, след като бе лидер в класирането през голяма част от годината, но сдаде първото място в Азербайджан и в момента изостава със седем точки от Рафаел Камара. Добрите му изяви му спечелиха и позицията на резервен пилот на Ред Бул и Рейсинг Булс във Формула 1 през сезон 2027. Всичко това се случи в дебютната кампания на Българския лъв в подготвителната серия.

Номинираха Никола Цолов за две награди

Изявите на българина привлякоха вниманието на целия моторен свят и му осигуриха номинации в две престижни класации на изданието "Autosport". Никола Цолов е сред номинираните в категорията "Новак на годината", както и сред финалистите в категорията "Пилот на годината при едноместните автомобили с открити колела" извън Формула 1. Той ще се бори с петима други дебютанти за първия приз. Става въпрос за основния му съперник във Формула 2 Рафаел Камара, пилота на Рейсинг Булс Арвид Лидблад, Диого Морейра от Moto GP, Виктор Мартинс (WEC) и звездата от Формула 3 - Фреди Слейтър.

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В другата категория Цолов ще се конкурира отново с Рафаел Камара, Джейк Денис (вицешампион във Формула Е), Алекс Палоу (шампион в Индикар), Уго Угочукву (шампион във Формула 3) и Паскал Верлайн (шампион във Формула Е). Гласуването във всички категории ще приключи на 12 януари 2027 година, а връчването на наградите ще се състои на 3 февруари. Всеки, който иска може да гласува на сайта на списание autosport.com. В отделните категории може да гласувате ТУК.

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