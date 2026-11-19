Правните спорове на Манчестър Сити извън терена оказаха значително негативно влияние върху финансовото планиране на "Етихад" след важно развитие, свързано с групата, притежаваща клуба. Според информации шейх Мансур е видял как огромна инвестиционна възможност на стойност 2 милиарда долара се изпарява, след като американските инвеститори реагираха на последните констатации на Висшата лига. Както е известно, "гражданите" бяха признати за виновни по 114 от 115 обвинения за нарушение на финансовите правила за периода от 2009 до 2018 година.

Първи тежък удар по Манчестър Сити

Сити незабавно подаде жалба, като провалилите се преговори за заема се превърнаха в ярък отражение на несигурността около бъдещето на клуба. Сега става ясно, че американски гиганти в сектора на частния капитал се оттеглят от сделка със "Сити Футбол Груп" на стойност 2 милиарда долара. Става въпрос за "Аполо Глобъл Мениджмънт", с която "гражданите" бяха в заключителна фаза на преговорите за отпускане на заем. Информация на "Financial Times" разкри, че американската фирма се е оттеглила, след като Сити беше признат за виновен в нарушаване на финансовите правила на Висшата лига.

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Докладът добавя, че пакетът от 2 млрд. долара е бил предназначен да осигури на Сити допълнителна ликвидност и да рефинансира съществуващите кредитни линии. Провалът му нанася удар по по-широката финансова реструктуризация на собственическата група, докато нерешеното съдебно дело тежи над клуба. Миналия месец собственикът шейх Мансур вложи директно 100 милиона паунда в "Сити Футбол Груп". Макар този капитал да подкрепи баланса на групата, загубата на подкрепата от "Аполо" подчертава как решението на Висшата лига вече нарушава бизнес дейностите извън терена.

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