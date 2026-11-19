Международната футболна асоциация ФИФА обяви списъка с кандидатите за поста на президент на изборите, които ще се проведат в Мароко през март 2027 година. Крайният срок за подаване на кандидатури за президентските избори на ФИФА изтече в сряда, 18 ноември. Джани Инфантино иска още един мандат като президент на ФИФА. Сега той знае, че трябва да се пребори с двама съперници, за да запази поста си. Швейцарецът се сблъсква с нарастваща опозиция и ще трябва да се изправи срещу японеца Козо Ташима, както и срещу подкрепяния от УЕФА френски кандидат - председателя на Френската футболна федерация Филип Диало.

Ясни са тримата кандидати за президентския пост във ФИФА

В официално изявление международната футболна асоциация потвърди имената на тримата кандидати в надпреварата. ФИФА обясни, че след като Съветът на ФИФА обяви изборите на 29 април 2026 г., генералният секретариат на организацията е получил следните номинации от членуващите федерации. Гласуването ще се състои по време на 77-ия конгрес на ФИФА в Рабат, Мароко, на 18 март 2027 година. Кандидатите са: Филип Диало, Джани Инфантино и Кохозо Ташима.

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Съгласно правилата за управление на ФИФА номинациите са предадени на Изборната комисия, която ще ги разгледа и ще се произнесе относно допустимостта на всеки кандидат. Членските федерации ще научат кои кандидати са били одобрени до 18 февруари 2027 година, в съответствие с Устава на ФИФА и графика за изборите.

УЕФА разпали надпреварата за президентския пост

Изглеждаше, че Инфантино ще бъде преизбран без конкуренция. След това обаче нещата се промениха бързо, тъй като УЕФА реши да издигне кандидат, който да се състезава с досегашния президент, който е обект на критика от миналото лято на Световното първенство. Европейските национални федерации, представени в Изпълнителния комитет на УЕФА и в Съвета на ФИФА, обявиха единодушната си подкрепа за Филип Диало. Според официално изявление на уебсайта на УЕФА, те са приели тази позиция на заседание, председателствано от президента на УЕФА Александър Чеферин. Федерациите официално поканиха Диало да се кандидатира и му обещаха пълната си подкрепа.

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