Назначението на Маурисио Почетино за мениджър на Манчестър Юнайтед може да даде нов тласък в кариерата на няколко футболисти, които изпитват сериозни затруднения през настоящия сезон. Аржентинският специалист поема "червените дяволи" в тежък момент, но пристигането му може да се окаже особено благоприятно за трима играчи. Сред тях е и Маркъс Рашфорд, който продължава да търси най-добрата си форма след завръщането от Барселона.

Трима футболисти могат да спечелят от идването на Почетино

Футболният анализатор Анди Брасел посочи пред talkSPORT Коби Мейну, Юри Тилеманс и Маркъс Рашфорд като тримата най-големи потенциални печеливши от треньорската рокада на "Олд Трафорд". Според него Почетино трябва да започне промените от средата на терена, където Мейну може да получи значително по-важна роля.

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"Мисля, че халфовата линия се нуждае от сериозна реорганизация. Коби Мейну е един от футболистите, които могат да спечелят най-много", коментира Брасел. Анализаторът смята, че Юри Тилеманс също не е използван по най-добрия начин. Белгиецът често е принуден да покрива прекалено големи пространства, вместо да бъде поставен в позиция, от която да използва максимално техническите си качества и силния си удар.

Рашфорд може да се превърне в ключова фигура

Особено интересна е ситуацията с Маркъс Рашфорд. Английският национал отбеляза 14 гола по време на престоя си под наем в Барселона, но все още няма попадение за Юнайтед след завръщането си през лятото. Почетино отдавна е почитател на качествата му, а контузията на Бенямин Шешко, който няма да играе до 2027 година, допълнително усложнява ситуацията в нападението.

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