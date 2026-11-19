"На този етап не планирам свикване на ново заседание по същата тема на КСНС. Това не означава, че няма да чуя мотивите на опозицията. До този момент призивите за КСНС са само пред вас медиите, аз не съм получила никакво официално писмо. Винаги са добре дошли да обсъдим тези проблеми", каза президентът Илияна Йотова пред медиите след като представители на опозицията в лицето на ДБ призоваха за КСНС.

Тя на помни, че КСНС е имало на 7 октомври, което е продължило 5 часа и половина.

Попитана няма ли да има ескалация на отношенията между България и Русия, ако се окаже, че дроновете идват от Москва, Йотова отговори, че тези дронове не са били насочени срещу страната.

"Не смятам, че Русия се опитва да превърне България в част от войната", каза Йотова.

България ще поддържа темата Черно море

Държавният глава заяви, че точката за Черно море отново ще бъде тема на следващото заседание на постоянните представители на Северноатлантическия съвет в Брюксел.

"Черно море ще бъде поставено на всеки един форум, на всяко едно заседание. Ще направим всичко възможно да не излиза от дневния ред на предстящите срещи на върха в ЕС. В това отношение идването на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен беше изключително важен знак за нас. Ще имам посещение в Румъния и среща с моя румънски колега в началото на следващия месец", коментира още Йотова.

Президентът призова да се помисли и за още един аспект - какво се случва с екологията на това море, което по думите би оказало влияние и върху туризма и всичко, свързано с икономиката. ОЩЕ: Най-значимата реч на Румен Радев за войната в Украйна: Въпросът колко и какво ще платим (ВИДЕО)

Преговорите в Шънджън

Президентът коментира и преговорите между Путин, Си Дзинпин и Тръмп в китайкия град Шънджън.

"Европа трябва да заеме активна роля в целия процес. Не приемам по никакъв начин изключването на ЕС и европейските държави от преговорния процес в ситуация, в която войната се води в сърцето на Европа. Смятам, че, ако продължава тази тенденция - то ЕС и тези пет държави, които бяха определени заедно с представители на европейските институции - от тук нататък ние сами трябва да поемем роля и да предизвикаме преговори", каза Йотова. ОЩЕ: Срещата Тръмп-Си-Путин приключи за 90 минути: Ще реформират ООН, а зад кулисите надничат Тайван и "Ялта 2.0" (ВИДЕО)