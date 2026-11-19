Левски събра актив от 7 точки след първите си 4 мача в основната фаза на Лига Европа, но все още не си е гарантирал продължаване към елиминационната фаза на втория по сила европейски клубен турнир. За "сините" предстои мач срещу Олимпик Марсилия, който ще се изиграе на френска земя на 26 ноември. Но на "Велодром" марсилци ще трябва да се справят с голяма липса. Носителят на Шампионска лига с Челси от 2021 г. Емерсон няма да бъде наличен за френския гранд.

Емерсон е контузен и за мача с Левски

Емерсон е част от Марсилия от лятото на 2025 г. когато премина във френския гранд от английския Уест Хям срещу 700 000 евро. На 32 години, италианецът с бразилски корени е един от най-опитните състезатели на "олимпийците". От началото на настоящия сезон левият бек изигра 11 мача, в които даде 3 асистенции. Той получи контузия в коляното при победата над Толуза с 2:0 от деветия кръг на френската Лига 1. Срещата се изигра на 1 ноември, но Емерсон все още не е напълно възстановен и няма да влезе в игра срещу Левски.

Още: Човекът, привлякъл имена като Бурас, Груич, Сержиньо и Майкон, се сбогува с Левски

Заместникът на Емерсон не впечатлява

В двата мача, които Марсилия изигра след контузията на Емерсон - победи над Байер Леверкузен в Лига Европа с 1:0 и над Ланс с 2:1 в Лига 1, на позицията на левия бек игра Улисес Гарсия. Швейцарецът обаче не се представи на особено високо ниво. Въпреки това в Марсилия най-вероятно ще разчитат на него и срещу Левски.

Още: Зетят на Сираков напусна Левски и разкри неща "от кухнята" за Веласкес и трансферите в клуба