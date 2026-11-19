Новокоронясаният шампион във Формула 1 Кими Антонели ще получи наказание от пет места назад на стартовата решетка на Гран при на Лас Вегас. Това стана ясно, след като Мерцедес потвърди, че италианецът ще използва шести двигател с вътрешно горене за сезона - това е втората му смяна над разрешения лимит след по-ранната смяна в Монца. Наказанието идва в момент, в който Мерцедес се готви да въведе подобрен турбокомпресор в своя двигател за 2026 г., което става възможно благодарение на системата ADUO на ФИА.

Наказание за Кими Антонели на старта в Лас Вегас

Съотборникът му Джордж Ръсел ще продължи с предишната спецификация на турбокомпресора. Аргументацията на Мерцедес е свързана отчасти с управлението на наказанията и отчасти с опасения за надеждността, които са възникнали при тестовете на новата част, което означава, че очакваната полза не е била преценена като заслужаваща риска за британеца. За Антонели, който вече си е осигурил титлата, последните три кръга от сезона предлагат възможност с нисък риск да се тества новата част в състезателни условия, като се използва заедно с нов двигател.

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10 позиции назад за Оскар Пиастри

Оскар Пиастри от Макларън също ще понесе наказание в Лас Вегас. Той ще бъде преместен с 10 места назад на стартовата решетка, след като проблем с надеждността на автомобила го принуди да смени двигателя с вътрешно горене (ICE). С монтирането на нов ICE Пиастри за първи път тази година надвишава разрешените четири смени на този компонент, което води до налагането на наказанието.

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