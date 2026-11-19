"Докато в Берлин Коалицията на желаещите се събира, за да обсъди подкрепата за Украйна, гаранциите за сигурност и общата позиция за преговорите с Русия, у нас Радев е решил да изнася лекции по военно дело - без да дава отговор как неговото правителство ще защити хората и корабоплаването в Черно море". Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по повод днешното изказване на премиера - ОЩЕ: "И аз искам да унищожим дроновете, но няма как в момента": Радев за ударите по кораби в Черно море

Според Мирчев, когато Радев признава, че нямаме необходимите способности срещу дроновете, той дължи план за осигуряването им. "Обяснението защо не можем да се защитим не е стратегия за защита - то е единствено израз на безпомощност", коментира съпредседателят на "Да, България".

Депутатът допълни, че "същата подмяна виждаме в разказа му за войната. Русия подценила украинската съпротива, Украйна сгрешила с контранастъплението. Така нападението и защитата се подреждат като съпоставими стратегически грешки. Но проблемът с руското нахлуване не може да се представя като неточна прогноза на Кремъл - проблемът е решението да се нападне суверенна държава" - Още: Най-значимата реч на Румен Радев за войната в Украйна: Въпросът колко и какво ще платим (ВИДЕО)

Европейската подкрепа за Украйна Радев постоянно нарича ескалация. Като отговор на руската сила предлага съобразяване с нея. Логиката на позицията му е, че ядрените заплахи на Русия трябва да водят до ограничаване на помощта за Украйна. Така Кремъл получава потвърждение, че шантажът работи. Радев иска Европа да има тежест в преговорите, а България остава извън Коалицията на желаещите и с неясни резерви към декларацията от Дъблин. Европейското влияние изисква обща позиция и действия", уточни Мирчев.