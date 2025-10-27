Ламин Ямал трябва да се научи да "говори" на терена

Всички погледи на "Сантяго Бернабеу" бяха вперени в тийнейджъра на Барселона Ламин Ямал преди началото на мача. Отчасти това беше така заради твърдението му, че съдиите фаворизират Реал Мадрид - нещо, което не се прие добре в испанската столица. В часовете преди Ел Класико Ямал предизвика още полемика с историята си в Инстаграм, след като сподели размазана снимка, на която позира с разперени ръце пред група разгневени фенове на мадридчани.

Провокативните коментари на Ямал не му правят услуга

Проблемът е, че тези действия обикновено трябва да бъдат подкрепени от действителни прояви на впечатляващ футбол, а Ямал не успя да покаже нищо подобно на "Бернабеу". Той се бори с контузии от няколко месеца насам, а впоследствие изглеждаше далеч от най-добрата си форма в най-големия мач за сезона до момента.

Ямал успя да отправи само два удара, нито един от които не беше в целта, и беше доста ограничен като творческа сила. В интерес на истината играчите на Реал Мадрид също се защитаваха добре от него. Алваро Карерас го пресрещна още от първата минута, а Дийн Хаусен му оказа голяма помощ. Вярно е също така, че на Ямал му липсваше подкрепата на отсъстващите Роберт Левандовски и Рафиня, но това са мачове, в които сега се очаква младокът да блесне.

В края на всичко това той остана да спори с разярения Дани Карвахал, който твърдеше, че тийнейджърът "говори твърде много". Може би е прав. Ямал пък го призова "да си поговорят в съблекалнята". Истината е, че младокът трябва да спре с провокативните коментари преди срещите на Барселона и Испания, и да остави представянето му да "говори" за него.

