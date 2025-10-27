Ламин Ямал е "виновен" за загубата на Барселона в Ел Класико

Бивш играч на каталунците нападна Ламин Ямал и го нарече "незрял" след загубата на Барселона с 2:1 от Реал Мадрид. 18-годишният талант отново влезе под светлините на прожекторите, но не заради изявите си, а за спора с Винисиус Жуниор и Дани Карвахал след края на разгорещената среща на "Бернабеу". Бившата звезда на Барса Рафиня Алкантара посочи Ямал като виновник за поражението, твърдейки, че с коментарите си в навечерието на мача е дал "допълнителна мотивация" на съперника.

"Думите му дадоха допълнителна мотивация на Реал"

Преди мача Ямал вбеси феновете на Реал Мадрид с провокативните си коментари. Това, разбира се, не остана незабелязано и от играчите на "белия балет". След последния съдийски сигнал имаше редица сблъсъци между футболисти на Реал Мадрид и Барселона, като Винисиус Жуниор, Дани Карвахал и Тибо Куртоа бяха забелязани да се карат с Ямал. Те се обърнаха към младата звезда с жест, показващ: "Много говориш."

Рафиня критикува Ямал

Коментарите не се харесаха и на бившата звезда на Барселона Рафиня, който критикува тийнейджъра след края на срещата в Мадрид. В интервю пред "DAZN" бразилецът обвини Ямал, че е дал допълнителен стимул на Реал Мадрид да излезе и да победи пред своите фенове. "Той съгреши заради младостта си и липсата на зрялост, като каза това, което каза. Думите му дадоха допълнителна мотивация на Реал Мадрид", каза Рафиня.

Ямал не успя да покаже блясъка си на "Бернабеу", тъй като не допринесе пряко за гола на Барселона, а Фермин Лопес бе на висота, за да отбележи изравнителното попадение на "блаугранас" през първото полувреме. 18-годишният талант е вкарал само два пъти в Ла Лига този сезон, но контузиите изиграха основна роля за по-слабото му представяне в последната третина.

