Световен вицешампион с България си намери нов отбор - подписва с един от грандовете в Италия

Една от звездите на българския национален отбор по волейбол отново ще заблести в италианския елит. Става въпрос за Георги Татаров, който ще се завърне в Италия, след като се е разбрал с отбора на Алианц Милано. Новината бе обявена от новия треньор на тима Гийермо Фаласка по време на клубно събитие преди новия сезон. Той не скри, че е останал силно впечатлен от изявите на родния национал по време на двата му сезона на Апенините с екипа на Юаса Батъри (Гротадзолина).

Георги Татаров започна кариерата си в родния му Кърджали, където за първи път показа таланта си с екипа на Арда. Добрите му изяви му спечелиха място в юношеските състави на България, а не след дълго дойде и първият му по-голям трансфер, когато бе привлечен от ЦСКА. През 2022 година той осъществи първата си сделка в чужбина, подписвайки с турския Алтекма. След това той играе във Франция с отбора на Нарбон, преди да премине в италианския Гротадзолина. След два сезона на Апенините, 23-годишният волейболист игра финал и спечели сребърните медали с турския Галатасарай (Истанбул). Татаров стана и световен вицешампион с България миналата година.

Сега той отново се завръща в Италия, за да играе редом до голямата звезда Робертланди Симон. Иначе Алианц завърши на 7-о място през изминалия сезон в италианския елит. Но чрез подновяването на състава си с привличането на Симон и Татаров, тимът ще се прицели в по-предните позиции през следващата кампания.

Преди да се присъедини към новия си клуб, Татаров първо ще изпълни задълженията си за националния отбор на България. Той попадна в селекцията на Джанлоренцо Бленджини за предстоящото издание на Волейболната лига на нациите (VNL). "Лъвовете" ще започнат кампанията си на 10 юни в Бразилия, където ще се изправят срещу Белгия. Ден по-късно те ще премерят сили с отбора на Иран. На 13 и 14 юни "трикольорите" ще се изправят съответно срещу Аржентина и Сърбия. Във втората седмица от Лигата на нациите България ще играе последователно срещу Италия, Словения, Канада и Украйна между 24 и 28 юни в Любляна, Словения. От 15 до 20 юли българите ще срещнат последователно победителя в Лигата от 2025 година Полша, Китай, домакина САЩ и Франция. Двубоите ще се проведат в Чикаго.

След това фокусът на родните национали ще бъде насочено към Европейското първенство, което ще се проведе между 9 и 22 септември, а София ще бъде съдомакин. Към събитието има огромен интерес, като билетите вече са на привършване.