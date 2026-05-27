Разбиха финалист в Европа – тотално го отписаха за трофея! Кой ще спечели Шампионска лига? (ВИДЕО)

27 май 2026, 8:00 часа 607 прочитания 0 коментара

Сезонът е близо до своя финал, но както добре знаем, най-сладкото е за накрая. В големия европейски футбол останаха да се изиграят два финала – този на Лигата на конференциите между Кристъл Палас и Райо Валекано и този на Шампионска лига между ПСЖ и Арсенал. В традиционния сегмент с прогнози “В мишената“ на предаването “Точно попадение“ спортните журналисти Стефан Йорданов, Янко Станчев, Кристиян Недев и Николай Илиев дадоха своите прогнози и за двата съдбоносни сблъсъка.

Кристъл Палас ще смаже Райо Валекано

По-рано в епизода също стана въпрос за двата предстоящи финала. Николай отбеляза, че английските отбори в европейските клубни турнири имат едно огромно предимство пред останалите – големия бюджет. Именно Илиев даде първи своята прогноза – 4:0 за Кристъл Палас. Кристиян, който допълни, че “орлите“ разполагат със звезди от доста сериозна класа като Жан-Филип Матета също предсказа победа на лондонския тим, с 3:1. Янко и Стефан също отписаха Райо Валекано и бяха категорични с прогнозите си за победа на Кристъл Палас – 3:0 и 2:0.

В мишената

Кой ще спечели Шампионска лига?

За финала на Шампионска лига мненията бяха разногласни. Отново в по-ранен етап на предаването, двубоят беше обсъден по-обстойно. А в последния сегмент се чуха прогнози както в полза на Арсенал, така и в полза на ПСЖ. Ще познаят ли Стефан, Янко, Кристиян и Николай победителя в Лигата на конференциите? Кой на кого заложи в Шампионска лига? Има ли вариант за продължения между ПСЖ и Арсенал? Отговорите на тези и много други интересни въпроси можете да намерите в най-новия епизод на “Точно попадение“ в YouTube:

Шампионска лига Арсенал ПСЖ Райо Валекано Кристъл Палас Лига на конференциите
Николай Илиев Редактор
